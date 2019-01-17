Emniyet Müdür Yardımcısı intihardan vazgeçirdi

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN’ın Nazilli ilçesinde, iddiaya göre ailevi sorunları olan M.B., 6 katlı inşaat halindeki binanın çatısına çıkarak intihara teşebbüs etti. İhbar üzerine olay yerine gelen Nazilli İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Koçak, uzun süre konuştuğu M.B'yi intihar etmekten vazgeçirdi.

Olay, akşam saatlerinde Yeşil Mahalle'de bulunan 6 katlı inşaat halindeki binanın çatısında meydana geldi. Ailevi sorunları olan M.B. binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. M.B.'yi gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri da inşaat önüne branda açtı. Bu sırada Nazilli ilçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Koçak, anons üzerine olay yerine gelerek M.B.'nın yanına çıktı. M.B. ile konuşan Koçak, intihar etmekten vazgeçirdi.

Polis ekipleri tarafından binadan indirilen evli ve bir çocuk babası M.B. Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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