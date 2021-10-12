Emniyet müdür yardımcısından polis memuruna şiddet iddiasına soruşturma

Emniyet Genel Müdürlüğü, 26 Kasım 2020'de, Kızılcahamam ilçesinde Ankara emniyet müdür yardımcısının, polis memurunu darbettiği iddiasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

DOSYANIN İŞLEME KONULMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Olayın 26 Kasım 2020'de, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana geldiği, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan araştırma sonucu dosyanın işleme konulmamasına dair karar verildiği belirtildi. Ayrıca konuya ilişkin Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 19 Mart 2021'de 'karar verilmesine yer olmadığı' kararının verildiği de belirtilerek, "Söz konusu personelin, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığına yapmış olduğu itiraz neticesinde ise Başsavcılık tarafından 14 Eylül 2021 tarihinde 4483 sayılı kanun kapsamında Ankara Valiliği’nden soruşturma izni talep edilmiş olup, valiliğin 29 Eylül 2021 tarihinde Genel Müdürlüğümüze intikal eden talebi doğrultusunda gerekli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir." (DHA)



