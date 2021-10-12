HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Emniyet müdür yardımcısından polis memuruna şiddet iddiasına soruşturma

Emniyet müdür yardımcısından polis memuruna şiddet iddiasına soruşturma

12.10.2021 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara'da il emniyet müdür yardımcısının, polis memuruna şiddet uyguladığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. EGM'den yapılan açıklamada, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan araştırma sonucu dosyanın işleme konulmamasına dair karar verildiği belirtildi.

Emniyet müdür yardımcısından polis memuruna şiddet iddiasına soruşturma

Emniyet Genel Müdürlüğü, 26 Kasım 2020'de, Kızılcahamam ilçesinde Ankara emniyet müdür yardımcısının, polis memurunu darbettiği iddiasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

DOSYANIN İŞLEME KONULMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Olayın 26 Kasım 2020'de, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana geldiği, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan araştırma sonucu dosyanın işleme konulmamasına dair karar verildiği belirtildi. Ayrıca konuya ilişkin Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 19 Mart 2021'de 'karar verilmesine yer olmadığı' kararının verildiği de belirtilerek, "Söz konusu personelin, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığına yapmış olduğu itiraz neticesinde ise Başsavcılık tarafından 14 Eylül 2021 tarihinde 4483 sayılı kanun kapsamında Ankara Valiliği’nden soruşturma izni talep edilmiş olup, valiliğin 29 Eylül 2021 tarihinde Genel Müdürlüğümüze intikal eden talebi doğrultusunda gerekli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir." (DHA)

Konya’da gözaltına alınan kişinin yakınları hastaneyi basarak görevlileri darp ettiKonya’da gözaltına alınan kişinin yakınları hastaneyi basarak görevlileri darp etti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'de 2 yıldır boynunda lastikle dolaşan geyik kurtarıldıABD'de 2 yıldır boynunda lastikle dolaşan geyik kurtarıldı
Kilometrelerce yol aldı, Kırıkkale’de jandarmaya takıldı! İşte aldığı cezaKilometrelerce yol aldı, Kırıkkale’de jandarmaya takıldı! İşte aldığı ceza
İstanbul'da can pazarı! Çocuklarını kurtarmak için camdan attıİstanbul'da can pazarı! Çocuklarını kurtarmak için camdan attı
Anahtar Kelimeler:
polis Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Pervin Buldan'dan Tamer Karadağlı'ya 'Nihal Yalçın' tepkisi

Pervin Buldan'dan Tamer Karadağlı'ya 'Nihal Yalçın' tepkisi

Otomobile silahlı saldırı! Baba öldü, oğlu ağır yaralı

Otomobile silahlı saldırı! Baba öldü, oğlu ağır yaralı

Kriz kâhininden gelişmiş ülkelere çarpıcı uyarı

Kriz kâhininden gelişmiş ülkelere çarpıcı uyarı

Kanınız donacak! İşte o iddia

Kanınız donacak! İşte o iddia

Bayıltan ceza! Duyunca fenalık geçirdi

Bayıltan ceza! Duyunca fenalık geçirdi

Son anket ortalığı karıştırdı: AK Parti beğenmeyince...

Son anket ortalığı karıştırdı: AK Parti beğenmeyince...

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İnsan kemikleri bulundu! 9 yıllık sır olayda yeni gelişme

İnsan kemikleri bulundu! 9 yıllık sır olayda yeni gelişme

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ad ve soyad değişikliği başvurusu e-Devlet'e taşındı

Ad ve soyad değişikliği başvurusu e-Devlet'e taşındı

Korkunç görüntüler! Cipiyle yeğeninin üzerinden geçti

Korkunç görüntüler! Cipiyle yeğeninin üzerinden geçti

Yakıt bitti, ülke karanlığa gömüldü

Yakıt bitti, ülke karanlığa gömüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.