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Emniyet müdürlerine "Mavi Balina" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 16:52 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya başkanlığında koordinasyon toplantısı düzenlendi - Uzunkaya, çocukları tehdit edecek zararlı internet içeriklerine karşı gerekli önlemlerin alınması için 81 ilin emniyet müdürlerine talimat verdi

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya başkanlığında koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Uzunkaya'nın başkanlığındaki toplantıya, genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarının yanı sıra, il emniyet müdürleri de bulundukları illerden video konferans yöntemiyle katıldı.

Tüm teşkilat mensuplarının 10 Nisan Polis Bayramı'nı kutlayan Uzunkaya, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri esnasında ve sonrasında alınan güvenlik tedbirleri ile ilgili yurdun dört bir yanında görev alan personele ayrı ayrı teşekkür etti.

Uzunkaya, Gümüşhane'de kalp krizi sonucu vefat eden İl Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Pehlivan ile vefat eden diğer personele de başsağlığı diledi.

Terörle mücadelede alınan önleyici tedbirlere vurgu yapan Uzunkaya, FETÖ, DEAŞ, PKK ve tüm terör örgütlerine karşı gösterilen mücadelenin titizlikle ve kararlılıkla sürdürüleceğinin altını çizdi.

Uzunkaya, bu doğrultuda da terör olaylarına mahal vermemek adına alınacak önlemlerin, tüm birimlerin önceliği olması gerektiğini belirtti.

Çocuklarının ziyaret ettikleri internet sayfalarından haberdar olmaları konusunda ailelerden azami ilgi isteyen Uzunkaya, "Mavi Balina Oyunu" ile ilgili gerekli önlemlerin alınması için talimat verdi.

Ayrıca toplantıda tüm personele seslenen Uzunkaya, "Organ bağışında bulunarak örnek olalım, önümüzdeki hafta Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak Organ Bağışı ile ilgili bir kampanya başlatacağız. Tüm personelin konu ile ilgili duyarlı olmasını rica ediyorum." ifadesini kullandı.

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Uzunkaya'dan "Mavi Balina" uyarısı

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