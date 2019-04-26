Emniyet Müdürlüğü’nün duvarına çıkıp intihar etmek istedi

Duvardan indirildikten sonra da agresif tavırlarını sürdüren ve bunalımda olduğu ortaya çıkan C.Ş. Kuşadası Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan muayenede psikolojik sorunları olduğu belirlenen C.Ş. "toplum için tehlike oluşturan birey tedavisi için ilgili kuruma sevk edilir" şeklindeki 4721 sayılı Kanunun 432. Maddesinde uyarınca Manisa Ruh ve Sağlığı Hastanesine sevk edilmesine karar verildi.