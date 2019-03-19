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Emniyet Müdürlüğü önünde silah sesleri! Bir anda ateş etmeye başladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 01:44 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Hendek ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Emniyet Müdürlüğü önünde silah sesleri! Bir anda ateş etmeye başladı!

Olay, Hendek ilçesi Şehit Ali Gaffar Okkan Bulvarı'ndan bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. isimli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı R.E.’yi silahla ayaklarından vurdu.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri M.G.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Yaralanan R.E. ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk olarak Hendek Devlet Hastanesine daha sonrasında da Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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sakarya hendek silahlı saldırı

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