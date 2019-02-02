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Emniyet Müdürlüğü önüne gelen kişi, 'Üzerimde bomba var' dedi, vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 22:36 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA Emniyet Müdürlüğü önünde nöbet tutan polise, 'Üzerimde bomba var' diyen Cahit B.(29), bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen Cahit B.'nin yapılan üst aramasında, patlayıcı ya da düzenek bulunmadı.

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA Emniyet Müdürlüğü önünde nöbet tutan polise, 'Üzerimde bomba var' diyen Cahit B.(29), bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen Cahit B.'nin yapılan üst aramasında, patlayıcı ya da düzenek bulunmadı.

Olay, akşam saatlerinde Emniyet Müdürlüğü binası önünde meydana geldi. Cahit B., nöbetçi kulübesine yaklaşarak ‘Üzerimde bomba var’ dedi. Nöbetçi polis memuru ise kendisine yaklaşan Cahit B.’yi durması için uyardı. Polisin uyarısına uymayarak binaya doğru yürümeye devam eden Cahit B., polis memurunun bacağına 3 el ateş etmesiyle etkisiz hale getirildi. Yaşanan olay üzerine Emniyet Müdürlüğü binası yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Olay yerine sağlık ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Yerde yatan Cahit B.'nin üzerinde arama yapan ekipler herhangi suç unsuru bulamadı. Cahit B., olay yerine çağırılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, psikolojik sorunları olduğu ileri sürüldü.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan, yaşanan olayla ilgili olarak bazı sosyal medya hesaplarında Emniyet Müdürlüğü önünde canlı bomba vurulduğu iddiaları üzerine Şanlıurfa Valiliği bir açıklama yaparak, gerçekleşen olayın canlı bomba ile alakalı olmadığını belirtti. Açıklamada, "02.02.2018 tarihinde 20.30 sularında İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önündeki nöbet kulübesine yaklaşan bir şahsın ‘Üzerimde bomba var’ demesi üzerine görevli nöbetçi memurlar tarafından ilk önce havaya ateş açılarak durdurulmaya çalışılmış, ısrarı üzerine şahıs bacağından vurularak etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan ilk incelemede şahsın üzerinde her hangi bir patlayıcıya rastlanmamış olup, yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Şüpheli şahısla ilgili yapılan incelemelerde şahsın daha önce 15 defa psikiyatri kliniğine giriş yaptığı anlaşılmıştır. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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