 EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN BAHÇESİ LÜKS ARAÇ GALERİSİNE DÖNDÜ (2) (havadan görüntüyle)

Haber-Kamera: Ali ABLAY - İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA

Etiler, Florya, Fulya ve Şişli'de bulunan lüks oto galerilerine yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda gözaltına alınan 22 kişi, gümrük kaçakçılığı ile suçlanıyor. Soruşturma kapsamında 20 lüks otomobile tedbir konuldu. Milyonluk araçları sahte şasi numarasıyla vergisiz yerlileştiren şebekenin Laleli'deki bir notere rüşvet verdiği iddia ediliyor.

El konulan lüks araçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde basına gösterildi.

