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Emniyet müdürü abartıl egzoz kullanan araçların videosunu paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 16:33 | Son Güncelleme

ZONGULDAK Emniyet Müdürü Metin Turanlı, abartI egzozdan işlem yaptıkları araçların videosunu sosyal medyadan paylaştı.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK Emniyet Müdürü Metin Turanlı, abartI egzozdan işlem yaptıkları araçların videosunu sosyal medyadan paylaştı.

İl Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 2018 ayının ilk 8 ayında 185 araca abartI egzozdan işlem yaptı. Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı, sosyal medya hesabı twitterdan, ceza kesilen araçların videosunu paylaştı. Videoda polislerin abartılı egzoz kullanan araçlara yönelik yaptığı denetimler yer aldı. Abartı egzoz ile mücadelelerinin süreceğini ifade eden Turanlı, açıklamasında, "Zonguldak’ta 2017 ilk 8 ayında 81, 2018 ilk 8 ayında ise 185 araca abartı egzozdan işlem yapıldı ama 'Gürültücülük' adeta salgın bir hastalık gibi. Önleyici hekimliğe özel bir reçeteye ihtiyaç var. Gürültü müptelalarına yönelik çalışmalara daha da yoğunlaşacağız" dedi.

Turanlı, paylaştığı videonun sonuna whatsaap ihbar hattını da ekledi.

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