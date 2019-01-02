Emniyet Müdürü Ak: Hedefimiz Bursa'yı dünyanın en güvenilir şehri yapmak

Enver Fatih TIKIR- Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA İl Emniyet Müdürü Osman Ak, 2018 yılında Bursa'da emniyet açısından genel durumuna yönelik değerlendirme yaptı. Bursa'nın dünyada 'En Güvenli Şehirler' listesinde 14'üncü sırada yer aldığını belirten Osman Ak, hedeflerinin birinci sıraya taşımak olduğunu söyledi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde motosikletli polislerin kullanımı için yeni alınan 20 motosiklet ve 3 otomobilin hizmete alınması için düzenlenen törende, emniyet protokolü, basın mensupları ile bir araya geldi. Törende araçların kazasız belasız bir şekilde hizmet vermeleri için koç kurban edildi, okunan duaların ardından motosikletler polislere teslim edildi.

Törenin ardından 2018 yılında, Bursa'da yaşanan suçlar hakkında istatistiki veriler paylaşan Osman Ak, kentin 'En Güvenli Şehirler' listesinde dünyada 14'üncü sırada yer aldığını belirtti. Hedeflerinin Bursa'yı dünyanın en güvenilir şehri yapmayı planladıklarını belirten Osman Ak, şöyle konuştu:

"Bizim hedefimiz Bursa'yı hem terörle, hem asayiş hem, narkotik suçlarla mücadelede dünyanın en güvenli şehri yapmak. Geçtiğimiz yıl içerisinde arkadaşlarımız önemli başarılara imza attılar, güzel çalışmalarımız oldu. Suçla mücadelede önemli istatistiksel anlamda da kazanımlarımız oldu, bunlar yeterli mi, değil. 2017 yılı içerisinde 15 narkotik bağımlısı hayatını kaybetmiş, geçen yıl ise bu rakam 7'ye düştü. Hedefimiz sıfır olması. Trafik kazalarına baktığınız zaman 2017 yılında 69 vatandaşımız hayatını kaybetmişken, geçtiğimiz yıl 40 vatandaşımız trafik kazalarında hayatını kaybetti. Ölümlü trafik kazalarına baktığınız zaman 2017’de 50, 2018’de 40 kaza yaşandı. Bunlar çok önemli rakamlar. Mala karşı işlenen suçlarda 2017’ye nazaran yüzde 12 oranında iyileşme var" dedi.