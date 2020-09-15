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Emniyet Müdürü anında müdahale etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 09:28 | Son Güncelleme

Koronavirüsle mücadele devam ediyor.

Emniyet Müdürü anında müdahale etti

Koronavirüsle mücadele devam ediyor. Bursa’nın İnegöl ilçesinde şehir genelinde denetime çıkan emniyet müdürü, cadde üzerinde bulunan bir markette 3 şahsın maskesiz alışveriş yaptığını görünce olaya müdahale ederek hem şahıslara, hem de market sahibine ceza kestirdi.
Normalleşme sürecinin ardından Türkiye genelinde vak’a sayılarında artışlar yaşanıyor. İnegöl polisi her gün yüzlerde kez sokaklarda anonslar yapıyor. Bu kadar çalışmaya rağmen bunları görmezden gelenler affedilmiyor. Yeşil Bursa Caddesinde makam aracıyla giden İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, cadde üzerinde bulunan bir markette 3 şahsın maskesiz alışveriş yaptığını gördü. Aracını durduran emniyet müdürü duruma müdahale ederek şahsıların kimlikleri alıp olay yerine ekip çağırdı. Gelen ekiplere talimat vererek maskesiz dolaşan 3 şahsa ve dükkan sahibine işlem yaptırdı.

Emniyet Müdürü anında müdahale etti

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