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Emniyet Müdürü Aşkın: İzmir dünyanın en güvenli yerlerinden

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 10:17 | Son Güncelleme

İZMİR İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, makam odasının bir duvarına yansıttığı ekranlarla kent merkezindeki 2 bin 900 MOBESE kamerasından en işlek noktaları takip ederken, 155 Polis İmdat Hattı’na gelen şikâyetleri de inceliyor.

Emniyet Müdürü Aşkın: İzmir dünyanın en güvenli yerlerinden

Elif DEMİRCİ/İZMİR, (DHA)- İZMİR İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, makam odasının bir duvarına yansıttığı ekranlarla kent merkezindeki 2 bin 900 MOBESE kamerasından en işlek noktaları takip ederken, 155 Polis İmdat Hattı’na gelen şikâyetleri de inceliyor. Özel bir yazılımla gelen şikâyetleri duvarına yansıtan Aşkın, İzmir’in dünyanın en güvenli yerlerinden biri olduğunu söyledi.
Huzur ve güveni sağlamak için çalıştıklarını belirten İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Her taraftayız. Polis sayımız azalmış olmasına rağmen her yerdeyiz ve görünürüz. Terör operasyonlarımız çok iyi gidiyor. Risk analizinden 1700 terörist yakaladık. Sürekli risk analizi yapıyoruz" dedi. Uyuşturucudan ölümlerin de azaldığına dikkat çeken Aşkın, "Geçmiş yıllarda haftada en az 3 kişi ölürken 2019 yılında 2 kişi öldü" dedi.
Hırsızlık olaylarının neredeyse unutulduğunu söyleyen Aşkın, "İzmir merkezde hırsızlık sayısı günde 3 ya da 4. Olanları da aynı gün yakalıyoruz. Geçen gün market soyuldu sabahında yakaladık. Duvarını kırıp kuyumcuya girdiler, ertesi gün mallarla birlikte yakaladık. Önemli bir suç olup da yakalayamadığımız olmuyor" dedi.
Geçen günlerde trafik denetimlerinde trafik polislerini darbeden alkollü 3 sürücünün tutuklandığına dikkat çeken Aşkın, "Kontrollerimizi arttırdık. Üç farklı olayda alkollü üç sürücü, ceza yazacağımız için polise saldırdı, biri yüzünü tırnakladı. Kimi alkolmetreye üflemek istemiyor, polisin elinden cihazı almak istiyor, kimi yumruk sallıyor. Üç kişi tutuklandı. Bunun caydırıcı olacağını düşünüyoruz" dedi.
KONUŞAN DUVAR
Makam odasının bir duvarına yansıttığı ekranlar ile kent merkezindeki 2900 MOBESE (Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu) kamerasından en işlek noktaları takip eden Aşkın, bir taraftan da 155 Polis İmdat Hattı'na gelen şikâyetleri inceliyor. Özel bir yazılımla gelen her şikâyeti duvarına yansıtabilen Aşkın, kırmızı renkli şikâyetlerin 'acil' olduğunu, pembe rengin henüz olay yerine polis ekiplerinin gitmediğini gösterdiğini belirterek, "Şikâyet uzun süre pembe renkte kalırsa olay yerine neden gidilmediğini sorguluyorum ve hızlandırıyorum. Ancak 155 Polis İmdat Hattı çok iyi çalışıyor" dedi.
Duvarın bir diğer kısmında ise Konak bölgesinde uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen 129 noktayı takip eden Aşkın, "Bu noktalardan 86'sı sabit diğerleri hareketli. Her noktada ekiplerimiz var ve satış yapılırsa müdahale ediyor ve uyuşturucu sattırmıyor" dedi.
DOKTORA TEZİNİ KİTAPLAŞTIRACAK
2012 yılında Ankara Gazi Üniversitesi’nde yazdığı ‘Terör ve algı yönetimi’ konulu doktorasını kitaplaştırmayı düşündüğünü belirten Aşkın, "Bu alanda yazılmış bir kitap yok. Benim mesleki deneyimim ve yaşadığım olaylardan örnekler de olacak. Önemli bir kaynak kitap olacağına inanıyorum. Gelirini şehit çocuklarına vereceğim" dedi.

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Emniyet Müdürü Aşkın: İzmir dünyanın en güvenli yerlerindenEmniyet Müdürü Aşkın: İzmir dünyanın en güvenli yerlerindenEmniyet Müdürü Aşkın: İzmir dünyanın en güvenli yerlerinden

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