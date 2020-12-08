Emniyet Müdürü Aşkın’dan İzmir merkezli büyük FETÖ operasyonuyla ilgili açıklama

İzmir merkezli 50 ilde, FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen büyük operasyonla ilgili bilgi veren İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, “Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz devam ediyor. Oldukça titiz bir çalışma oldu” dedi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 295’i muvazzaf 304 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da, operasyonu yürüten İzmir Organize Şube Müdürlüğünün bulunduğu hizmet binasına gelerek bilgi aldı.

Emniyet Müdürü Aşkın, burada gazetecilere açıklamalarda bulunarak, tüm terör örgütleriyle mücadelenin devam ettiğini belirtti.

"FETÖ’ye karşı bu hafta 4’üncü operasyonumuzu yaptık"

Hüseyin Aşkın, “Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz devam ediyor. Geçtiğimiz hafta dini istismar eden başka bir örgüte operasyon yapmıştık. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığıyla beraber FETÖ’ye karşı bu hafta 4’üncü operasyonumuzu yaptık. Oldukça titiz bir çalışma oldu. 50 ilde çoğu aktif 304 hedefe yönelik bir çalışma yaptık. Çoğu halen aktif görevde olan TSK mensuplarına yönelik bir çalışma oldu. Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecek” ifadelerini kullandı.