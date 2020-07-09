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Emniyet Müdürü atama ve yer değiştirme işlemi yapıldı | 2020 İl Emniyet Müdürleri kararnamesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2020 10:42 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 627 Emniyet Müdürü atama ve yer değiştirme işlemine tabii oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü konu hakkında yazılı açıklama yaparken, Emniyet atama ve yer değiştirme işlemlerinin emniyet müdürü ve amiri rütbesindeki personelleri kapsadığı belirtildi.

Emniyet Müdürü atama ve yer değiştirme işlemi yapıldı | 2020 İl Emniyet Müdürleri kararnamesi

Emniyet Müdürü atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamada; Emniyet atama ve yer değiştirme işleminin Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesindeki personelleri kapsadığı belirtildi. Yapılan açıklamayla atama ve yer değiştirmeye dair detaylar da belli oldu.

Emniyet atama ve yer değiştirme duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğ konu hakkında "2020 Yılı Genel Atamaları Gerçekleştirildi" başlıklı bir açıklama yayımladı:

"Emniyet Genel Müdürlüğünce 2020 yılı Genel Atama Çalışmaları çerçevesinde, 2. Sınıf Emniyet Müdürü, 3. Sınıf Emniyet Müdürü, 4. Sınıf Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri Rütbesindeki personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda;

1’inci bölgeden 2’inci bölgeye (204) personelin,

2’inci bölgeden 1’inci bölgeye (112) personelin,

2’inci bölgeden 2’inci bölgeye (13) personelin,

1’inci bölgeden 1’inci bölgeye ise (298) personelin olmak üzere belirtilen rütbelerde toplam (627) personelin atama işlemleri yapılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

2020 il Emniyet Müdürü kararnamesi Haziran'da yayımlandı

2020 il Emniyet Müdürü kararnamesi haziran ayında yayımlanmış ve 4 ilin Emniyet Müdürü değişmişti.

Anada il Emniyet Müdürü Zafer Aktaş İstanbul il Emniyet Müdürü görevine, Kahramanmaraş il Emniyet Müdürü Doğan İnci Adana il Emniyet Müdürü görevine, Niğde il Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu Kahramanmaraş il Emniyet Müdürü görevine, Gümüşhane il Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş Niğde il Emniyet Müdürü görevine, Polis Başmüfettişi Celal Taşçı ise Gümüşhane il Emniyet Müdürü görevine atanmıştı.

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