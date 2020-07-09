Emniyet Müdürü atama ve yer değiştirme işlemi yapıldı | 2020 İl Emniyet Müdürleri kararnamesi

Emniyet Müdürü atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamada; Emniyet atama ve yer değiştirme işleminin Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesindeki personelleri kapsadığı belirtildi. Yapılan açıklamayla atama ve yer değiştirmeye dair detaylar da belli oldu.

Emniyet atama ve yer değiştirme duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğ konu hakkında "2020 Yılı Genel Atamaları Gerçekleştirildi" başlıklı bir açıklama yayımladı:

"Emniyet Genel Müdürlüğünce 2020 yılı Genel Atama Çalışmaları çerçevesinde, 2. Sınıf Emniyet Müdürü, 3. Sınıf Emniyet Müdürü, 4. Sınıf Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri Rütbesindeki personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda;

1’inci bölgeden 2’inci bölgeye (204) personelin,

2’inci bölgeden 1’inci bölgeye (112) personelin,

2’inci bölgeden 2’inci bölgeye (13) personelin,

1’inci bölgeden 1’inci bölgeye ise (298) personelin olmak üzere belirtilen rütbelerde toplam (627) personelin atama işlemleri yapılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."