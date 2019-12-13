Emniyet Müdürü Aydın: "Sadece kadına şiddet olaylarına bakacak birimi faaliyete geçireceğiz"

Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, son zamanlarda Türkiye genelinde artan kadına şiddet olaylarını Konya’da en aza indirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, sadece kadına şiddet olaylarına bakacak bir birimi faaliyete geçireceklerini söyledi.

Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın emniyet personeliyle birlikte kentte görev yapan yazılı basın ve görsel medya temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Polisevi Toplantı Salonunda düzenlenen programda açıklamalarda bulunan Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, son günlerde Türkiye genelinde artan kadına şiddet olaylarını Konya’da en aza indirmek için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Kadına şiddete Konya Emniyet Müdürlüğü olarak oldukça başarılı olduklarını vurgulayan Emniyet Müdürü Aydın, "Ama ülkenin büyük bir yarası maalesef buna engel olamıyoruz. Konya’da yeni bir uygulamaya da geçmek istiyoruz. Sadece kadına şiddet olaylarına bakacak inşallah valimizle de bu konuyu değerlendirdik ve en kısa sürede sadece kadına şiddet olaylarına bakacak bir birimi faaliyete geçireceğiz. Bu konularla ilgili ne yapmamız gerekiyorsa sosyal çalışmacılar ile birlikte değerlendireceğiz. Nasıl bir ortam kurmamız gerekiyor, çocukları tramvaya girdiyse bunu nasıl çözeceğiz bu konuyu en güzel şekilde halledeceğiz İnşallah" dedi.

"Cinayet olaylarının tamamı aydınlatılmış yüzde 100’lük bir başarı var"

Konya’da asayiş olaylarının aydınlatma aşamasında başarılı bir yol kat edildiğinin altını çizen Mustafa Aydın, "Bizim için önemli olan olayların aydınlatılması o ildeki başarımız veya başarısızlığımızdır. Biz Türkiye genelinde Türk Polis Teşkilatı olarak olayları aydınlatma bazında son derece yüksek oranlardayız. Konya ilimizde işlenmesini temenni etmediğimiz cinayet olaylarının tamamı aydınlatılmış yüzde 100’lük bir başarı var" şeklinde konuştu.

Emniyet Müdürü Aydın konuşmasının devamında, "2018 yılı içerisinde 11 aylık dönem içerisinde 55 bin toplam olay sayımız var. 55 bin olayın 47 bininin failleri aydınlatılmış. Bu hırsızlık, kapkaç, gasp, açıktan hırsızlık ve basit trafik kazaları da dahil olmak üzere yüzde 84.90 aydınlatma oranımız var. Yani bazılarında yüzde 100, bazılarında yüzde 50’yiz. Bunda ise açıktan hırsızlık gibi suçlardan kaynaklanıyor. Konya düz bir alan olduğu için bisiklet ve motosiklet kullanımı bizde çok, her bisiklet olayına bir sayı veriyoruz. Bu şüpheliyi bulamadığımız zaman, bu faili meçhul olayı oluyor. Yükselmenin sebebi de bu şekilde" diye konuştu.

Terör ve uyuşturucu ile mücadelede çalışmalar artırıldı

2018-2019 yılları arasında bölücü terör örgütü ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Mustafa Aydın, "FETÖ Silahlı Terör Örgütü ile ilgili yapılan çalışmalarda 2018 yılında 99 şahsa işlem yapılmış, bu şahıslardan 70 şahıs tutuklanmıştır. 2019 yılında 131 şahsa işlem yapılmış, bu şahıslardan 120 şahıs tutuklanmıştır. Bu kapsamda ’Mülki idareci 9, polis 327, sağlık personeli 127, öğretim görevlisi 92 adli personel 275, asker 738, milli eğitim personeli 349, siviller 644 ve diğer kurumlardan 498 kişiye işlem yapılmıştır" dedi.

Uyuşturucu tacirlerine yönelik önlemlerin de arttırıldığını kaydeden Aydın, "Narkotik Suçlarla Mücadelede 2018 yılında 2 bin 894, 2019 yılında ise 2 bin 632 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda 2018 yılında yakalanan 3 bin 670 kişiden 683’ü tutuklanmış, 2019 yılında ise 3 bin 188 kişiden 622’si tutuklanmıştır" diyerek sözlerini tamamladı.

Emniyet Müdürü Mustafa Aydın’ın açıklamalarının ardından program soru-cevap bölümünün ardından sonra erdi.

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