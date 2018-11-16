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Emniyet müdürü, bu kez Muş'tan telefonla intihardan vazgeçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 11:14 | Son Güncelleme

ANTALYA'da borçları nedeniyle pompalı tüfekle intihar edeceğini söyleyen S.Ç.'yi (42), iki yıl önce yine intihardan vazgeçiren Muş Emniyet Müdür Yardımcısı İlker Eşki ikna etti.

Emniyet müdürü, bu kez Muş'tan telefonla intihardan vazgeçirdi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da borçları nedeniyle pompalı tüfekle intihar edeceğini söyleyen S.Ç.'yi (42), iki yıl önce yine intihardan vazgeçiren Muş Emniyet Müdür Yardımcısı İlker Eşki ikna etti. Eşki'nin telefonda görüntülü görüştüğü Ş.Ç., 3 saatin sonunda polise tüfeğini teslim etti.
Olay, dün saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi'nde, 4 katlı binanın çatı katında meydana geldi. İddiaya göre borçları yüzünden bunalıma giren Ş.Ç., ailesi evde olduğu sırada odasına girdi. Burada başına pompalı tüfeği dayanan Ş.Ç., borçlarından bıktığını ve intihar edeceğini söyledi. Kısa sürede olay yerine ambulansla birlikte çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ş.Ç'yi intihardan vazgeçirmek isteyen polis, tüfeğin ateşlenmesi halinde çevredekilerin de zarar görmesi ihtimaline karşı olay yerine kimseyi yaklaştırmadı. Eve giren ekiplerin uzun süren ikna çabası sonuçsuz kalınca bu kez özel harekat polisinden destek istendi. Özel hareket polisleri de ikna çabasında yetersiz kalınca olay yerine Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çiftçi geldi.
MUŞ'TAKİ MÜDÜR ARANDI
Ancak ikna olmayan Ş.Ç., kendisini 2016 yılında intihardan vazgeçiren ve şu an Muş Emniyet Müdür Yardımcısı olan İlker Eşki ile konuşmak istediğini söyledi. Bunun üzerine telefonla aranan Eşki ile görüntülü bağlantı kurularak, Ş.Ç.'ye verildi. Ş.Ç. ile bir süre sohbet eden Eşki, tüfeğini bırakıp intihardan vazgeçmesini istedi. Eşki'nin isteği üzerine tüfeğini bırakan S.Ç., 3 saatin sonunda polislere teslim oldu. Gazetecilerin binadan uzaklaştırılmasını isteyen Ş.Ç., binadan çıkartılarak polis merkezine götürüldü.
2 YIL ÖNCEKİ İNTİHAR GİRİŞİMİ
Ş.Ç., ki yıl önce yine borçları nedeniyle intihar girişiminde bulunmuştu. Aracında başına silah dayayan Ş.Ç., o dönem Kepez İlçe Emniyet Müdürü olan İlker Eşki tarafından ikna edilmişti.

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Emniyet müdürü, bu kez Muş'tan telefonla intihardan vazgeçirdiEmniyet müdürü, bu kez Muş'tan telefonla intihardan vazgeçirdiEmniyet müdürü, bu kez Muş'tan telefonla intihardan vazgeçirdiEmniyet müdürü, bu kez Muş'tan telefonla intihardan vazgeçirdi

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