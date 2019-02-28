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Emniyet Müdürü Bursa’nın uç beyleri ile buluştu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 13:15 | Son Güncelleme

Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Bursa’daki muhtarlarla bir araya geldi.

Emniyet Müdürü Bursa’nın uç beyleri ile buluştu

Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Bursa’daki muhtarlarla bir araya geldi. İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki toplantı salonunda yapılan görüşmede mahallelilerin meseleleri ve uyuşturucu ile mücadele ele alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, muhtarlarla bir araya geldi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki toplantıda Ak, asayişin sağlanması ve uyuşturucu ile mücadelede muhtarlara büyük görev düştüğünü söyledi. Birlikte hareket etmelerinin önemli olduğuna değinen Ak, "Bizler emniyet olarak elimizden geleni yapıyoruz. Ama asıl mücadele için uç beyleri ile bir araya gelmenin öneminin de farkındayız. Biz emniyet olarak toptan asla kaçmıyoruz. Madde bağımlılığı bir hastalıksa eğer biz bu hastalığın yayılmasını engelliyoruz. Hastalığı asıl kurutacak olanlar sizlersiniz, sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşımız. Herkesle bu konuda iş birliği yapmaya hazırız. Yeter ki bize talepleri olsun" dedi.
Toplantıdan sonra muhtarlar Emniyet Müdürü Osman Ak’a teşekkür plaketi takdim etti.

Emniyet Müdürü Bursa’nın uç beyleri ile buluştu

Emniyet Müdürü Bursa’nın uç beyleri ile buluştu

Emniyet Müdürü Bursa’nın uç beyleri ile buluştu

Emniyet Müdürü Bursa’nın uç beyleri ile buluştu

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