Emniyet Müdürü Çalışkan'dan, şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Kurban Bayramı'nda İstanbul'da yaşayan şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, eşi Müberra Çalışkan'la birlikte Kurban Bayramı'nda İstanbul'da yaşayan şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. Ayrıca İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli bulunan Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İlçe Emniyet Müdürleri ve Karakol Amirleri tarafından İstanbul'da yaşayan 336 şehit, 187 gazi ailesi Kurban Bayramı'nda gruplar halinde ziyaret edildi.

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