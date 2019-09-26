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Emniyet Müdürü Çevik yeni görevine atma türkü ile uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 13:29 | Son Güncelleme

Yaklaşık 2 yıldır yürüttüğü Trabzon Emniyet Müdürlüğü görevinden kararnameyle Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı’na atanan Orhan Çevik, Trabzon’dan atma türkü ile uğurlandı.Müdür Çevik, görevini Trabzon’un yeni Emniyet Müdürü Metin Alper’e teslim ederken, kendisini kalabalık bir grup uğurladı.

Yaklaşık 2 yıldır yürüttüğü Trabzon Emniyet Müdürlüğü görevinden kararnameyle Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı’na atanan Orhan Çevik, Trabzon’dan atma türkü ile uğurlandı.
Müdür Çevik, görevini Trabzon’un yeni Emniyet Müdürü Metin Alper’e teslim ederken, kendisini kalabalık bir grup uğurladı. Veda töreni sırasında duygusal anlar yaşanırken Çevik, Trabzon’dan çok güzel anılarla ayrıldığını söyledi.
Çevik, ilk olarak sabah saatlerinde makamında görevini kararname ile yeni atanan Emniyet Müdürü Alper’e teslim ederken daha sonra Emniyet bahçesinde kendisini bekleyen mesai arkadaşları ve dostlarına seslendi. Çevik, Trabzon’da bulunmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek yeni Emniyet Müdürü Alper’e övgüler sıraladı.
Çevik, “Görevimi teslim etmenin huzuru içeresindeyim. 13-14 yaşından beri tanıdığım beraber büyüdüğümüz aynı masada yemek yediğimiz aynı koğuşta yattığımız kardeşim. Bundan daha güzel bir mutluluk yok. Devletine, milletine ne kadar sadakatle bağlı olduğunu büyük bir aşkla şevkle son derece ne kadar çok koşturacağının canlı tanığı benim. İnşallah benden daha ileri götürecek. Tam oturduğu yere yakışan bir kardeşim. Trabzon’a çok güzel hizmetlerde bulunacaktır. Trabzon halkının göstermiş olduğu ilgi destek ve katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun” dedi.
Çevik daha sonra kendisini uğurlamaya gelen mesai arkadaşları olmak üzere kalabalık grupla tek tek tokalaşarak helallik istedi. Çevik’in uğurlanma sırasında kendisine Erman Baş isimli Trabzonlu bir vatandaş atma türkü söyledi. Uğurlamada bulunanların Baş’ın bu hareketine alkışlarla destek vermesi renkli görüntüler oluşturdu. Müdür Çevik daha sonra sonra alkışlarla Ankara’daki yeni görevine uğurlandı.

Emniyet Müdürü Çevik yeni görevine atma türkü ile uğurlandı

Emniyet Müdürü Çevik yeni görevine atma türkü ile uğurlandı

Emniyet Müdürü Çevik yeni görevine atma türkü ile uğurlandı

Emniyet Müdürü Çevik yeni görevine atma türkü ile uğurlandı

Emniyet Müdürü Çevik yeni görevine atma türkü ile uğurlandı

Emniyet Müdürü Çevik yeni görevine atma türkü ile uğurlandı

Emniyet Müdürü Çevik yeni görevine atma türkü ile uğurlandı

Emniyet Müdürü Çevik yeni görevine atma türkü ile uğurlandı

Emniyet Müdürü Çevik yeni görevine atma türkü ile uğurlandı

Emniyet Müdürü Çevik yeni görevine atma türkü ile uğurlandı

Emniyet Müdürü Çevik yeni görevine atma türkü ile uğurlandı

Emniyet Müdürü Çevik yeni görevine atma türkü ile uğurlandı

Emniyet Müdürü Çevik yeni görevine atma türkü ile uğurlandı
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