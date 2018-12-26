Emniyet Müdürü Demir: Yabancı uyruklular olayların yüzde 70'inde mağdur

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, esnafla bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, kentte 20 bin civarında yabancı uyruklu kişi yaşadığını belirterek, "Bu kişiler karıştıkları olayların yüzde 70'inde mağdur pozisyonunda" dedi.

Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Çamlaraltı Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda esnafla bir araya geldi. Toplantıya, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Denizli Temsilcisi Aysel Harktı, Denizli Manavlar ve Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Ali Erbeği, Denizli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Köksal Semerci, Denizli Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Umul, Denizli Kahveciler ve Gazinocular Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Demirci, Denizli Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Erol Tüzen, Denizli Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Osman Üçgül de katıldı. Toplantıda konuşan İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Denizli'nin Türkiye'deki en huzurlu şehirlerden biri olduğunu söyledi. Kentteki 19 ilçenin tamamında bir 'huzur adası' oluşturma gayreti içerisinde olduklarını vurgulayan Demir, bunu sağlamak için 2 bin 700 emniyet personelinin gece, gündüz çalıştığını kaydetti.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE GECE GÜNDÜZ DENETİM

Denizli'nin asayiş, çocuk suçları ve narkotik suçlarla mücadelede başarılı bir karneye sahip olduğuna dikkati çeken İl Emniyet Müdürü Demir, "Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Türkiye'de 81 vilayetin içerisinde en huzurlu illerden, hatta ilk başta gelen illerden birisi diye düşünüyorum. Teknik verilere, istatistiklere bakıldığı zaman bunu rahatlıkla görmek mümkün. Arkadaşlarımızın özellikle uyuşturucu ile mücadelede amansız bir gayreti var. Geceli, gündüzlü denetimlerle hemen hemen her gün uyuşturucu satıcılarının ensesindeyiz" dedi.

Kentte yaşayan yabancılara ilişkin de bilgiler veren İl Emniyet Müdürü Demir, "Denizli'de yaklaşık olarak söylüyorum, 12 bin civarında Suriyeli, toplamda da yaklaşık 20 bin yabancı uyruklu yaşayan var. Bunların içerisinde 4 bin civarı İranlı. Burada yabancıların karıştığı olaylar olarak bakıldığı zaman da bir gerçeği ifade etmek lazım. Yabancı uyrukluların şüpheli ya da sanık pozisyondaki hukuki statüleri, yüzde 30 oranında. Yüzde 70 oranında ise mağdur pozisyonundalar. Bunun altını çizelim. Burada emniyet teşkilatının payı çok büyük. Yabancı uyrukluların yaşadığı mahallelerde çok ciddi çalışma yürütüyoruz. Ayrıca muhtarlara da teşekkür ediyorum. Çünkü bizimle olan iletişimleri çok üst düzeyde" diye konuştu.

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