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Emniyet Müdürü fark etti! Hemen aracı durdurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 12:53 | Son Güncelleme

Düzce şehir merkezinde bir aracın olağan dışı hareketlerle ilerlediğini fark eden İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürü Bekir Daşdan, aracı durdurdu. Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen sürücü ile arka koltukta yarı baygın haldeki kişi hastaneye kaldırıldı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürü Bekir Daşdan, 81 EB 723 plakalı otomobilin olağan dışı hareketlerle ilerlediğini fark etti. Bekir Daşdan, aracı Saguç Köprüsü üzerinde durdurdu.

Bekir Daşdan, trafik ekibini çağırdı. Olay yerine gelen trafik ekipleri ayakta durmakta zorluk çeken, üzerinden kimlik çıkmayan, ayrıca adını da hatırlamayan sürücüyü ekip otosuna bindirdi. Sürücünün alkol kontrolü yapıldı. Ancak sürücünün alkollü olmadığı belirlendi. Otomobilin arka koltuğunda bulunan ve yarı baygın haldeki kişi ise 112 Acil ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Sürücü de uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespit edilmesi için hastaneye götürüldü.

Araç çekici ile yoldan kaldırılırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Düzce emniyet müdürü uyuşturucu

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