Emniyet Müdürü gece kulubü önünde bacağından vuruldu

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ve geçen cumartesi günü İzmir'in Karşıyaka ilçesinde toprağa verilen annesi Sebahat Aktaş'ın cenazesi için kente gelen İstanbul Havalimanı'ndan sorumlu Emniyet Müdürü Hüseyin Ağca, pazar günü saat 02.30 sıralarında Basmane semtindeki bir gece kulübünün önünde tabancalı saldırı sonucu sol bacağından yaralandı. Olayda Ağca ile birlikte yaralanan gece kulübünün müdürü olduğu öğrenilen Selahattin Vural, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından, Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Ağca ve Vural'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

OLAYLA ALAKASI YOK

Öte yandan, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı. Ekipler, silahlı saldırıya karıştığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirilirken, emniyetten yapılan açıklamada, olayın Ağca ile ilgili olmadığı belirtildi. Gece kulübü işletmecisi ile saldırganların önceden aralarında husumet bulunduğu, aynı iş yerinin olaydan 3 gün önce yine silahlı saldırıya uğradığı belirtildi. (DHA)

