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Emniyet müdürü, gençlere 15 Temmuz şuurunu aşılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 12:00 | Son Güncelleme

1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula, gençleri FETÖ konusunda bilinçlendirmek ve şuurlu bir gençlik oluşturabilmek için Türkiye'nin dört bir yanında konferans veriyor - Ahmet Sula: "15 Temmuz bir şuurdur. O gece toplumun her kesiminde hiç tahmin etmediğiniz kişiler dahi kendi vatanseverliği ile oradaydı"

  1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula, gençleri FETÖ konusunda bilinçlendirmek ve şuurlu bir gençlik oluşturabilmek için Türkiye'nin dört bir yanında verdiği konferanslarda, yıl sonuna kadar 100 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Sula, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile gençlik kampları kapsamında Trabzon, Kastamonu, Manisa ve Antalya'da gençlerle bir araya geldiğini belirtti.

Gençlerin ülkenin geleceği olduğunu vurgulayan ve nice gençlerin 15 Temmuz gecesi hayatını kaybettiğini ifade eden Sula, şunları kaydetti:

"Gençler bu ülkenin geleceğidir. 15 Temmuz bir şuurdur. O gece toplumun her kesiminde hiç tahmin etmediğiniz kişiler dahi kendi vatanseverliği ile oradaydı. Bütün Türkiye kendi fikri, zikri, etnik kökeni ne olursa olsun vatan uğruna birlik oldular. Bu ruhu anlatmak çok önemliydi. Bunun adı şuur. Bunun yaşatılması lazımdır. Ben birleştirici bir unsur üzerinde duruyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi milli ve yerli bir duruş göstermek ve bu şuuru büyütmek zorundayız. O gece de işte öyle bir durum yaşandı. Biz de bu ruhu bütün etkinliklerimizde işliyoruz. Bu sene sonunda inşallah yüz bin gencimize ulaşacağız. Bu şuur Türk dünyası, İslam coğrafyası ve insanlık aleminin geleceğidir. Biz insanlığın umuduyuz."

- Sanatla da ilgileniyor

Aynı zamanda sanatla da ilgilenen Sula, 9'u yurt dışında olmak üzere 49 resim sergisi açtığını, sergilerinde 15 Temmuz ruhu ve Anadolu birliği üzerinde durduğunu vurguladı.

Polislik mesleğinin, sanatına çok büyük bir değer kattığını dile getiren Sula, "Hayatın, pek çok insanın görmediği yüzünü gördüm. Bu, sanatıma çok derin katkılar sağladı. Şiir, söz, güzel yazı ve müzik ile bunların hepsini birlikte harmanladığım bir tarz çıktı. Polislik, terörle mücadele, soğuk, sert, kaba işler maalesef insanlığın acı yüzü, oradan böyle bir ince sanat... Böyle birinin anlatması gençlerde müthiş bir heyecan uyandırıyor. Biz de bunu anlatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

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15 Temmuz Ahmet Sula Ankara emniyet müdürü Gençlik kampları sanat

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