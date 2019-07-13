Emniyet müdürü, gençlere 15 Temmuz şuurunu aşılıyor

Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula, gençleri FETÖ konusunda bilinçlendirmek ve şuurlu bir gençlik oluşturabilmek için Türkiye'nin dört bir yanında verdiği konferanslarda, yıl sonuna kadar 100 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Sula, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile gençlik kampları kapsamında Trabzon, Kastamonu, Manisa ve Antalya'da gençlerle bir araya geldiğini belirtti.

Gençlerin ülkenin geleceği olduğunu vurgulayan ve nice gençlerin 15 Temmuz gecesi hayatını kaybettiğini ifade eden Sula, şunları kaydetti:

"Gençler bu ülkenin geleceğidir. 15 Temmuz bir şuurdur. O gece toplumun her kesiminde hiç tahmin etmediğiniz kişiler dahi kendi vatanseverliği ile oradaydı. Bütün Türkiye kendi fikri, zikri, etnik kökeni ne olursa olsun vatan uğruna birlik oldular. Bu ruhu anlatmak çok önemliydi. Bunun adı şuur. Bunun yaşatılması lazımdır. Ben birleştirici bir unsur üzerinde duruyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi milli ve yerli bir duruş göstermek ve bu şuuru büyütmek zorundayız. O gece de işte öyle bir durum yaşandı. Biz de bu ruhu bütün etkinliklerimizde işliyoruz. Bu sene sonunda inşallah yüz bin gencimize ulaşacağız. Bu şuur Türk dünyası, İslam coğrafyası ve insanlık aleminin geleceğidir. Biz insanlığın umuduyuz."