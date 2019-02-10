- "Tehdit ve şantaj yöntemleri kullanılıyor"

Emniyet Müdürü Kurt, tehlikeli oyunlarla ve dijital tehditlerle ilgili değerlendirmesinde bu bağlamda günümüzde teknolojik bağımlılığın arttığını söyledi.

Teknolojik bağımlılığın özellikle çocuklara çeşitli zararlar verdiğini belirten Kurt, "Bize en çok internet oyunları ile ilgili şikayetler geliyor. Bu konuyla ilgili burada bir şey olmadı çok şükür ancak 'Mavi Balina' diye bir oyun var. Tehlikeli boyutlara geldi. Bu oyunlara çok fazla bağlı olan çocuklar gerçek ve hayali karıştırıyor." dedi.

Çocuğun oyuna kendini fazlasıyla kaptırarak, oyunu hayatına uygulamaya çalıştığını anlatan Kurt, şunları kaydetti:

"Çocuk oyuna kendini o kadar çok kaptırıyor ki normal günlük yaşantısında da o oyunun içerisinde olduğunu zannediyor. Bu oyunlar tehlikeli boyutlara ulaştı. Bazı çocuklar ise birbirlerinin sosyal medya adreslerini çalabiliyor. Oradan da dolandırıcılık olaylarına karışabiliyorlar. Yine özellikle küçük yaştaki kız ve erkek çocuklarımıza karşı teknolojiyi kötüye kullanan insanlar da ortaya çıkabiliyor. Bunlar da çocukları kandırıyorlar. Adam sanki onlarla yaşıtıymış gibi haberleşiyor, mesajlaşıyor, onun kafasını çeliyor.