Emniyet Müdürü kürsüde konuşurken babasını aradı

Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, 10 Nisan Polis Bayramı töreninde kürsüde konuştuğu esnada emekli polis memuru olan babasını telefonla arayarak gününü kutladı.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıldönümü kapsamında Adıyaman’da çeşitli etkinlikler düzenlendi. İlk olarak Emniyet Müdürü Metin Alper ve beraberindeki teşkilat mensupları Şehit Polis Memuru Mehmet Kazım Çakmakçı’nın mezarının ziyaret ederek dua etti. Daha sonra Vali Aykut Pekmez’i makamında ziyaret eden Alper ve beraberindekiler, Valilik bahçesindeki törenlere katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kürsüde günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Emniyet Müdürü Metin Alper, konuştuğu esnada cep telefonunu çıkartarak emekli polis memuru olan babası Servet Alper’i aradı. Kürsüde babasıyla konuşan ve 10 Nisan Polis Bayramı’nı kutlayan Müdür Alper ile babası arasında ilginç bir diyalog yaşandı. 1954 yılında polis teşkilatına giren Servet Alper’in taşıdığı bayrağı şimdi kendilerinin taşıdığını söyleyen Metin Alper, “Babacığım ellerinden öpüyorum” diyerek telefonu kapattı.

Daha sonra öğrenciler şiirler okurken, teşkilatta başarılı olan polislere belge verdi.

