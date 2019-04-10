Emniyet Müdürü Kurt göçmenlerle ilgili rakam verdi

Türk Polis Teşkilatı’nın 174. kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Edirne’de kutlama törenleri düzenlendi. Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, son dönemde kentte yaşanan düzensiz göçmen hareketliliğiyle ilgili konuşarak, "Sayın valimizin direktifleri kapsamında, yol kontrollerini ve uygulamalarımızı sıklaştırdık. Provokatif olaylara asla izin vermeyeceğiz" dedi. Türk Polis Teşkilatı’nın 174. kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene, Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, Edirne Baro Başkanı Avukat Alper Pınar, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri ve emniyet teşkilatı katıldı. Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, 05 Nisan 2019 tarihinden bu yana, düzensiz göçmenlerin ‘Türkler kapıları açtı’ söylentisi ve iddialarını yaymasının, aslı astarı olmayan provokatif söylemler olduğunu belirterek, Edirne’de sadece polis teşkilatı olarak 5 günde binin üzerinde düzensiz göçmene işlem yapıldığını söyledi.

"Provokatif amaçlı söylentilere itibar etmesinler"

Kurt, hiçbir provokatif eyleme müsaade edilmeyeceğinin altını çizerek, "Provokasyon amaçlı bir takım paylaşımlar yapıldığını biz de duyuyoruz, fark ediyoruz, takip ediyoruz. Böyle bir şeye fırsat vermeyeceğiz. Sizler de görmüşsünüzdür, bütün kamuoyunun da dikkatini çekiyor. Son zamanlardaki bu hareketliliğe karşı biz de jandarma teşkilatımızla birlikte sayın valimizin direktifleri kapsamında, yol kontrollerini ve uygulamalarımızı sıklaştırdık. Hiçbir şekilde bunlara müsaade etmiyoruz. Yol planlamaları ve koordinasyonlar sağlandı. Oradan itibaren gerekli kontroller yapılıyor. Hiçbir şekilde de böyle bir şeye müsaade etmeyeceğiz. Bunun aslı astarı yok. Bunlar tamamen provokatif amaçlı söylentiler. Hiç kimsenin de bunlara itibar edip de perişan olmalarını, mağdur olmalarını istemiyoruz. Askeri birliklerin, jandarmanın ve bizim yakalamalarımız var. Bizim polis teşkilatı olarak yakalamamız bini geçti.

"Polis ve jandarma tam koordineli görev yapıyor"

Kurt, kent genelinde polis ve jandarma teşkilatlarının tam bir koordine içerisinde faaliyetlerini yürüttüklerini dile getirerek, "Edirne’de, polis ve jandarma tam bir dayanışma içerisinde. Özellikle göçmen kaçakçılığı konularında tam bir koordine içerisinde çalışıyoruz. Bizim yardıma ihtiyacımız olduğunda jandarma teşkilatı bizim yanımıza geliyor, jandarma bölgesinde bir ihtiyaç olduğunda biz koşarak jandarma teşkilatının yanındayız. El birliği ile işbirliğimiz devam ediyor. Çok mutluyuz, bu iş birliğinden çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, kent genelinde ‘Hudut Kartalları’ olarak anılan sınır piyade birlikleri ve il jandarma teşkilatının da yaptığı kontrol ve uygulamalarda, 5 Nisan 2019 tarihinden bu yana 5 günlük süreçte toplamda yaklaşık 2 bin 500’e yakın düzensiz göçmene işlem yapıldığı öğrenildi.