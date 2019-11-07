HABER

Emniyet müdürü lösemi hastalar için ilik kampanyası başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 10:22 | Son Güncelleme

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, günde ortalama 6 çocuğun lösemi rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiğini öğrenince emniyet teşkilatı adına ilik kampanyası başlattı.Aktaş, Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle makamında 1’i Cezayirli Abdul Mumin (9) diğerleri Türkiye vatandaşı Atay Atalan (6) ile Miran Özkan (7) isimli lösemi hastalığıyla mücadele eden çocukları kabul etti.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, günde ortalama 6 çocuğun lösemi rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiğini öğrenince emniyet teşkilatı adına ilik kampanyası başlattı.
Aktaş, Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle makamında 1’i Cezayirli Abdul Mumin (9) diğerleri Türkiye vatandaşı Atay Atalan (6) ile Miran Özkan (7) isimli lösemi hastalığıyla mücadele eden çocukları kabul etti. Çocukları Aktaş’ın makamına 6 yaşındaki çocuğunu bundan 6 yıl önce beynindeki tümör nedeniyle kaybeden ve kendini hasta çocuklara adayıp Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği kuran Kemal Yücel getirdi. Aktaş çocukları ve Yücel’i makam girişinde karşılarken, çocuklarla yakından ilgilenip onları sevdi. Yücel, yanında gelen çocuklara ilik bulunduğunu ve tedavilerinin devam ettiğini ancak pazartesi günü 1 çocuğun geçen hafta ise 3 çocuğun ilik bulunamadığı için hayatını kaybettiğini Türkiye genelinde ise haftada yaklaşık 6 çocuğun ilik bulunamadığı için hayatını kaybettiğini söyledi. Aktaş bu bilgiyi öğrenince emniyet teşkilatı adına üzerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını acil bir şekilde ilik kampanyası başlatarak Kızılay Adana Şubesi aracılığıyla kan vereceklerini buna basın mensuplarını da davet ettiklerini söyledi. Aktaş, bir çocuğun bile hayatının çok önemli olduğunu bu nedenle kaybedilecek vakit olmadığını belirterek, "Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle çocukları makamımızda kabul ettik. Biz onların yanına hastaneye giderek hem çocukları hem de diğer hastaları rahatsız etmek istemedik. Bu nedenle çocukları burada kabul ettik. Çocuklar bizim geleceğimiz bu nedenle bugünden tezi yok onlar için harekete geçeceğiz. İlik kampanyamızı hemen başlatacağız" dedi.
Zafer Aktaş daha sonra toplum destekli polislik şube müdürlüğü tarafından çocuklara hazırlanan polis üniformasını verdi. Aktaş ayrıca çocuklara oyuncak polis arabası da hediye etti. Çocuklar hediyeleri alınca çok mutlu olduklarını söyledi.

PARTNERİnternetten sipariş vermişti, bakın ne geldiİnternetten sipariş vermişti, bakın ne geldi
Cinayetten hükümlü cezaevi firarisi, sahte kimlikle yakalandıCinayetten hükümlü cezaevi firarisi, sahte kimlikle yakalandı
Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralıOtomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında isyan! 'Utanıyorum'

Canlı yayında isyan! 'Utanıyorum'

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Ünlü popçunun yatak görüntüleri sızdırıldı!

Ünlü popçunun yatak görüntüleri sızdırıldı!

Erdoğan imzaladı! O araziler acele olarak kamulaştırılacak!

Erdoğan imzaladı! O araziler acele olarak kamulaştırılacak!

Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında 'göçmen' polemiği büyüyor!

Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında 'göçmen' polemiği büyüyor!

Mektup konusu gündeme gelecek mi? Oktay açıkladı!

Mektup konusu gündeme gelecek mi? Oktay açıkladı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akaryakıt kaçakçılığını bildirdi, başına gelmeyen kalmadı...

Akaryakıt kaçakçılığını bildirdi, başına gelmeyen kalmadı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA'ya Barış Pınarı Harekatı tepkisi!

Erdoğan'dan UEFA'ya Barış Pınarı Harekatı tepkisi!

Rize'de 'buhar'paniği! Ekipler köye çıkarma yaptı

Rize'de 'buhar'paniği! Ekipler köye çıkarma yaptı

HDP'li eski Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier hakkında istenen ceza belli oldu

HDP'li eski başkan hakkında istenen ceza belli oldu

Başka 'Gizemler' ölmesin diye kolları sıvadı

Başka 'Gizemler' ölmesin diye kolları sıvadı

Korkunç olay! Oyun oynarken tandıra düşen çocuk feci şekilde yandı

Feci olay! Çığlıklarını duyup koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.