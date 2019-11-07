Emniyet müdürü lösemi hastalar için ilik kampanyası başlattı

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, günde ortalama 6 çocuğun lösemi rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiğini öğrenince emniyet teşkilatı adına ilik kampanyası başlattı.

Aktaş, Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle makamında 1’i Cezayirli Abdul Mumin (9) diğerleri Türkiye vatandaşı Atay Atalan (6) ile Miran Özkan (7) isimli lösemi hastalığıyla mücadele eden çocukları kabul etti. Çocukları Aktaş’ın makamına 6 yaşındaki çocuğunu bundan 6 yıl önce beynindeki tümör nedeniyle kaybeden ve kendini hasta çocuklara adayıp Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği kuran Kemal Yücel getirdi. Aktaş çocukları ve Yücel’i makam girişinde karşılarken, çocuklarla yakından ilgilenip onları sevdi. Yücel, yanında gelen çocuklara ilik bulunduğunu ve tedavilerinin devam ettiğini ancak pazartesi günü 1 çocuğun geçen hafta ise 3 çocuğun ilik bulunamadığı için hayatını kaybettiğini Türkiye genelinde ise haftada yaklaşık 6 çocuğun ilik bulunamadığı için hayatını kaybettiğini söyledi. Aktaş bu bilgiyi öğrenince emniyet teşkilatı adına üzerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını acil bir şekilde ilik kampanyası başlatarak Kızılay Adana Şubesi aracılığıyla kan vereceklerini buna basın mensuplarını da davet ettiklerini söyledi. Aktaş, bir çocuğun bile hayatının çok önemli olduğunu bu nedenle kaybedilecek vakit olmadığını belirterek, "Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle çocukları makamımızda kabul ettik. Biz onların yanına hastaneye giderek hem çocukları hem de diğer hastaları rahatsız etmek istemedik. Bu nedenle çocukları burada kabul ettik. Çocuklar bizim geleceğimiz bu nedenle bugünden tezi yok onlar için harekete geçeceğiz. İlik kampanyamızı hemen başlatacağız" dedi.

Zafer Aktaş daha sonra toplum destekli polislik şube müdürlüğü tarafından çocuklara hazırlanan polis üniformasını verdi. Aktaş ayrıca çocuklara oyuncak polis arabası da hediye etti. Çocuklar hediyeleri alınca çok mutlu olduklarını söyledi.

