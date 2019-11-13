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Emniyet müdürü lösemili çocuklar için kan verdi, organlarını bağışladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 10:17 | Son Güncelleme

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, lösemili çocukları ölmemesi için başlattığı kök hücre kampanyasında ilk kanı kendi verirken organlarını da bağışladı.Aktaş, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftasında kendisini 3 lösemili çocuğun ziyaret ettiği sırada Türkiye’de haftada yaklaşık 6 çocuğun ilik bulunamadığı için yeterince kök hücre bağışı olmamasından dolayı öldüğünü öğrenince emniyet teşkilatının kök hücre için kampanya başlatması talimatı vermişti.Bu talimat doğrultusunda Adana Kızılay Şube Başkanlığı organizesinde kök hücre için kan bağışı başlatıldı.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, lösemili çocukları ölmemesi için başlattığı kök hücre kampanyasında ilk kanı kendi verirken organlarını da bağışladı.
Aktaş, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftasında kendisini 3 lösemili çocuğun ziyaret ettiği sırada Türkiye’de haftada yaklaşık 6 çocuğun ilik bulunamadığı için yeterince kök hücre bağışı olmamasından dolayı öldüğünü öğrenince emniyet teşkilatının kök hücre için kampanya başlatması talimatı vermişti.
Bu talimat doğrultusunda Adana Kızılay Şube Başkanlığı organizesinde kök hücre için kan bağışı başlatıldı. Aktaş, ilk önce lösemili çocuklar için kendisi kan verip kök hücre bağışında bulundu. Aktaş ayrıca organlarını da bağışlayarak herkese örnek oldu. Aktaş’ın kan vermesinin ardından emniyet mensupları lösemili çocuklar kurtulması için kan kuyruğuna girdi. Adana’da bulunan yaklaşık 8 bin emniyet personelinin 15 gün içerisinde kök hücre bağışı için kan vermesi bekleniyor.
Aktaş kan bağışında bulunduktan sonra yaptığı açıklamada ise ilik nakli olan çocukların tedavilerin başarıyla geçtiğini ancak bulamayanların hayatını kaybettiğini belirterek, "Bizde emniyet teşkilatı olarak farkındalık oluşturmak için geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı hayata döndürmek, onlara daha faydalı olmak amacıyla Kızılay başkanımızın desteğiyle kan, kök hücre ve organ bağışı olmak üzere bir kampanya başlattık. Emniyet teşkilatımızdan 300’e yakın personel şuan da bağış yapmak üzere bekliyorlar. Bu desteklerinden dolayı Kızılay’a ve diğer kurumlara teşekkür ediyoruz" dedi.
Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da, "Değerli müdürümüzün himayesinde kan ile kök hücre bağışı alıyoruz. Evlerinde ve hastanelerde şifa bekleyen dostlar adına, onlara iyiliği bulaştırma, yüreklerde kandil yakma adına inşallah buradan bugün güzel bir sonuç ile ayrılmış olacağız. Bundan dolayı emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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