Emniyet müdürü önce gol attı sonra kupa verdi

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen "Güvenli Gelecek Güvenli Ellerde 2" projesi kapsamında "Haydi Kızlar Hentbola" turnuvasında birinci olan Ada Sokağı Ortaokuluna kupa ve bisiklet verirken, öğrencilerle birlikte hentbol da oynadı.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatıyla kız öğrencilerin sosyal hayata katılması ve suç ile kötü alışkanlıklardan uzak durması için Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen "Güvenli Gelecek Güvenli Ellerde 2" projesi kapsamında "Haydi Kızlar Hentbola" turnuvası 24 Nisan tarihinde 8 okuldan 96 kız öğrencinin katılımıyla Sarıçam Asım Savaş Spor Salonunda başladı.

10 gün süren ve bugün biten turnuva sonunda rakiplerini yenen Ada Sokağı ile Nuri ve Zekiye Has Ortaokulu finalde karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadelenin olduğu maçta Ada Sokağı Ortaokulu maçı kazanarak şampiyon oldu.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da birinci olana kupa, madalya ve 11 bisikleti vermek için spor salonuna geldi. Polis üniforması giyerek salona gelen Aktaş öğrencilerle tek tek ilgilendi. Aktaş kupa töreninden önce kızlarla hentbol oynadı. Aktaş iki takımın da kalecilerine birer penaltı attı. Daha sonra Aktaş, birinci olan ve ikinci olan takıma kupa ve madalyalarını verip bisiklet hediye etti. Öğrencilerin madalyalarına boyunlarına akan Aktaş onları alınlarından tek tek öperek tebrik edip, "El ele bu tür projeleri geliştirip başarıya ulaşacağız" dedi. Turnuvada birinci olan Ada Sokağı Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Nesimi Dağdoğan ise Türkiye’de ilk kez polisin böyle bir turnuva düzenlediğini, kızlara yönelik olmasının çok anlamlı olduğunu belirterek, "Polis bizi bu turnuvada hiç yalnız bırakmadı. Kızlarımızın daha iyi yerlere gelmesi için mücadele etti. Çocuklar da çok iyi çalışıp birinci oldu. Şampiyonluk maçı öncesi çok heyecanlılardı ancak başardılar" dedi.