Emniyet Müdürü son yolculuğuna uğurlandı

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - KALP krizi geçirip, hayatını kaybeden Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Pehlivan (48), memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

2 çocuk babası Bülent Pehlivan için Muğdat Camii'nde tören düzenlendi. Törene Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Bölge Sahil Güvenlik Komutanı Albay Oğuz Bavbek, Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ile Pehlivan'ın eşi Nilhan Pehlivan, kızları Özge ve Gamze Pehlivan katıldı. Güçlükle ayakta durduğu gözlenen Nilhan Pehlivan, sık sık eşinin tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü. Cenaze namazının ardından tabutu tören kıtası tarafından cenaze aracına kadar omuzlarda taşınan Pehlivan, Mezitli Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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