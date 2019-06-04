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Emniyet Müdürü sürücü çocuklarına karne dağıttı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2019 12:30 | Son Güncelleme

Gaziantep Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, trafikte araç kullanan sürücülerin çocuklarına karne dağıttı.

Emniyet Müdürü sürücü çocuklarına karne dağıttı

Gaziantep Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, trafikte araç kullanan sürücülerin çocuklarına karne dağıttı. Anne ve babalarının trafik kurallarına uyup uymadığını denetleyecek olan çocuklar, doldurdukları karneleri Emniyet Genel Müdürlüğüne göndererek, bisiklet kazanma şansı yakalayacak.
İçişleri Bakanlığımız tarafından 2019 yılı Ramazan Bayramı tatili süresince 31 Mayıs-20 Haziran tarihleri arasında sürücülerin daha dikkatli araç kullanmaları sağlamak için hayata geçirdiği uygulama kapsamında Gaziantep Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, il giriş ve çıkışlarında durdurulan araçlarda bulunan çocuklara karne dağıttı.
Emniyet Müdürü Karaduman, çocuklardan annelerini trafik kurallarına karşı denetlemelerini ve karneye not vermelerini istedi. Karaduman, öğrencilerin karneleri doldurup, bayramdan sonra Emniyet Genel Müdürlüğüne ulaştırmaları halinde ise bisiklet kazanma şansı yakalayacağını da kaydetti. Karaduman, karnelerin sosyal medya aracılığıyla EGM trafik adresine gönderilebileceğini de ifade etti.
Sürücülere güzel bir bayram geçirmelerini temenni eden Emniyet Müdürü Karaduman, sürücülere de trafik kurallarını hatırlatarak, daha dikkatli araç kullanmaları konusunda uyarılarda da bulundu.

Emniyet Müdürü sürücü çocuklarına karne dağıttı

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