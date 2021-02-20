Emniyet Müdürü uyardı: "Yaylalara çıkışlar denetlenecek"

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüste artan pozitif vakalarla dikkatleri üzerine çeken Trabzon’da tedbirler attırıldı. Polis ve jandarma ekipleri 18 ilçede giriş ve çıkışlarda denetim yaparak, sokağa çıkma kısıtlamasını suiistimal edenlere göz açtırmıyor.

Sağlık Bakanlığının geçtiğimiz günlerde "covid19.saglik.gov.tr" adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımladığı verilere göre, 8-14 Şubat tarihleri arasında her 100 bin kişide vaka sayısının en çok olduğu şehrin Trabzon olduğunun açıklamasıyla kentte tedbirler attırıldı. Her 100 bin kişide 228 bin 2 vakanın tespit edildiği Trabzon’da 18 ilçenin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturuldu. Polis ve jandarma ekipleri tarafından araçlar tek tek durdurularak kontrol edilirken, dün gece 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında 24 kişiye 55 bin 235 TL idari para cezası uygulandı. Sokağa çıkma kısıtlamasında yayla ve köylere çıkan vatandaşlar içinde kontrol noktaları oluşturulduğunu belirten Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, “İlimizin farklı bölgelerinde arkadaşlarımız uygulamalara devam ediyorlar. Dün 21.00’da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında sabah 5’e kadar olan periyotta toplam 24 vatandaşımıza 55 bin 235 TL idari para cezası uygulandı. 18 ilçemizin tamamında giriş ve çıkışlarında bir tarafta jandarma, bir tarafta emniyet olmak üzere bölgeleri paylaştık. Vatandaşlarımızdan en büyük beklentimiz bu sokağa çıkma tedbirlerine uymalarıdır. Geçen hafta açıklanan sıralamada Trabzon’umuz ne kadar birinci çıkmış olsa da biz umut ediyoruz ki yapılan çalışmalarla olumlu bir netice alacağımızı umut ediyoruz. Pazartesi günü bunun sonuçlarını alacağız” dedi.