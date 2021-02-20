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  4. Emniyet Müdürü uyardı: "Yaylalara çıkışlar denetlenecek"

Emniyet Müdürü uyardı: "Yaylalara çıkışlar denetlenecek"

20.02.2021 14:24 | Son Güncelleme:
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Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüste artan pozitif vakalarla dikkatleri üzerine çeken Trabzon’da tedbirler attırıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüste artan pozitif vakalarla dikkatleri üzerine çeken Trabzon’da tedbirler attırıldı. Polis ve jandarma ekipleri 18 ilçede giriş ve çıkışlarda denetim yaparak, sokağa çıkma kısıtlamasını suiistimal edenlere göz açtırmıyor.
Sağlık Bakanlığının geçtiğimiz günlerde "covid19.saglik.gov.tr" adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımladığı verilere göre, 8-14 Şubat tarihleri arasında her 100 bin kişide vaka sayısının en çok olduğu şehrin Trabzon olduğunun açıklamasıyla kentte tedbirler attırıldı. Her 100 bin kişide 228 bin 2 vakanın tespit edildiği Trabzon’da 18 ilçenin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturuldu. Polis ve jandarma ekipleri tarafından araçlar tek tek durdurularak kontrol edilirken, dün gece 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında 24 kişiye 55 bin 235 TL idari para cezası uygulandı. Sokağa çıkma kısıtlamasında yayla ve köylere çıkan vatandaşlar içinde kontrol noktaları oluşturulduğunu belirten Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, “İlimizin farklı bölgelerinde arkadaşlarımız uygulamalara devam ediyorlar. Dün 21.00’da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında sabah 5’e kadar olan periyotta toplam 24 vatandaşımıza 55 bin 235 TL idari para cezası uygulandı. 18 ilçemizin tamamında giriş ve çıkışlarında bir tarafta jandarma, bir tarafta emniyet olmak üzere bölgeleri paylaştık. Vatandaşlarımızdan en büyük beklentimiz bu sokağa çıkma tedbirlerine uymalarıdır. Geçen hafta açıklanan sıralamada Trabzon’umuz ne kadar birinci çıkmış olsa da biz umut ediyoruz ki yapılan çalışmalarla olumlu bir netice alacağımızı umut ediyoruz. Pazartesi günü bunun sonuçlarını alacağız” dedi.

“Yaylalara çıkışlar denetlenecek”
Tedbirler kapsamında yaylalara çıkışların denetleneceğinin altını çizen Alper, “2 tane önemli husus tespit ettik. Kısıtlamadan istisna olan meslek gruplarının veya kişi ve kuruluşların kendilerine tanınan imtiyazın haricinde alanlarda gezerek, benim imtiyazım var şeklinde farklı yerlerde gezdiğini gördük. Bunlara müsaade etmeyeceğiz. Maalesef biz bu sokağa çıkma kısıtlamasını yaylada sosyalleştirme olarak değerlendirmek adına Cuma gününden toplanalım hadi yaylaya gidelim Pazartesi dönelim mantığında da kullanıyoruz. Sayın Valimizin verdiği talimatlarla sıkı şekilde yaylalara çıkışlar denetlenecek. Sağlık Müdürlüğümüz her bir korona virüslünün hikayesini nedir diye geriye dönük araştırmalar yapıyor. Bu araştırmalarda nişan, düğün, taziye, aile ziyaretleri var. Mart başından itibaren de kısıtlamalarda istisnalar getirilecek. Bizde Trabzon olarak bu istisnalardan faydalanmak istiyorsak bu konuların masaya yatırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda paydaşlarımız en iyi şekilde çalışma yaptığını düşünüyorum. Bizde emniyet olarak her türlü tedbirleri almaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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