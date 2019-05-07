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Emniyet müdürü ve sanatçı Sula’dan konferans ve sergi açılışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 16:47 | Son Güncelleme

Dünyanın birçok yerinde sergi açan ve konferanslar veren Polis Başmüfettişi 1.

Emniyet müdürü ve sanatçı Sula’dan konferans ve sergi açılışı

Dünyanın birçok yerinde sergi açan ve konferanslar veren Polis Başmüfettişi 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve sanatçı Ahmet Sula, Konya’da gençlere “Gençlik, Şuur ve Özgüven” konulu konferans verdi, 42. kişisel resim sergisini açtı.
Emniyet Müdürü Sula, Kültürpark içerisindeki Millet Kıraathanesinde düzenlenen konferansta gençlerle buluştu. Sula, konferans öncesinde yaptığı açıklamada, milli manevi değerlerin dünyaya iyi anlatılmasının ve iyi bir gelecek için gençleri hazırlamanın derdinde olduklarını söyledi. Sanatçı yönüyle de tanınan Kula, sanatı iş için değil aşk için yaptığını ifade ederek, “Kendimi bildim bileli sanatın içindeyim. Polislik işin içine sonradan girdi, en nihayetinde emekli olarak ayrılacağım bir gün. Sanatın evrensel bir kudreti var. O yüzden ilkokul çağlarımdan bu yana yaşadığım sanat, ben ölene kadar hep olacak. Yıllardan beri hat, güzel yazı, resim ve şiir çalışıyorum. Bunların hepsini harmanlanmış bir şekilde icra ediyorum” dedi.
“Sanat benim için bir savaş”
Sanatın kendisi için bir savaş olduğunu dile getiren Ahmet Sula, insanlara faydası olmayan bir işin oyun olduğunu aktardı. Ölene kadar sanatla uğraşacağını ifade eden Sula, “Şöyle ki insanlara bir mesaj vermiyorsanız, insanların faydasına bir şey yapmıyorsanız, siz oyunda ve uğraştasınız demektir. O, sizin için bir hobidir, eğlence aracıdır ama benim için bir savaş olduğundan için bu medeniyetten beslendiklerimle bunu haykırmak, anlatmak” diye konuştu.
Gençlere tavsiyelerde de bulunan Sula, “Gençlerin şuurlu olup sadece bir iş, bir alanda uzmanlaşıp robotlaşmasından ziyade iç dünyasına ve manevi değerlere biraz yüklenip, kültürel, sanatsal bir şeylerle bunu destekleyip, daha evrensel olmalarına gayret etmelerini istiyorum” ifadelerini kullandı.
Konya’da 42. sergi
Konya’nın plakasıyla 42. serginin burada açılmasının tesadüf olduğunu belirten Sula, şöyle devam etti:
“Sekizi yurtdışında olmak üzere bu 42. sergim. Resimlerimin içeriği felsefi, kaynağımız ise Anadolu. Kendi inanç ve kültürümüzden beslenerek yaptığımız resimler. Böyle anlamlı bir günde böyle anlamlı bir sanat ile anlamlı bir şehirde bulunmak ki burası zaten Mevlana Hazretlerinin şehri; biz de onlardan beslendik bu eserleri üretirken. O yüzden bunu üretirken yerinde bu yerdeki insanlarla paylaşıp buradan mesajımızı dünyaya verelim istiyoruz.”
Sanatçı Emniyet Müdürü Ahmet Sula, daha sonra gençlere “Gençlik, Şuur ve Özgüven” konulu konferans verdi. Programa, Konya Emniyet Müdürü Şükrü Yaman da katıldı.

Emniyet müdürü ve sanatçı Sula’dan konferans ve sergi açılışı

Emniyet müdürü ve sanatçı Sula’dan konferans ve sergi açılışı

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