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Emniyet Müdürü ve yanındaki kişi, 'uyuşturucu ticareti' suçundan beraat etti

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 17:32 | Son Güncelleme

MANİSA'da, otomobilinde 2 kilogram skunk ile reçeteyle satılan ve uyuşturucu etkisi bulunan 10 hapla yakalanan 3.

Emniyet Müdürü ve yanındaki kişi, 'uyuşturucu ticareti' suçundan beraat etti

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'da, otomobilinde 2 kilogram skunk ile reçeteyle satılan ve uyuşturucu etkisi bulunan 10 hapla yakalanan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Ç. ile beraberinde bulunan oto kiralama şirketi sahibi Necip Boğaçhan T., 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan yargılandıkları davada beraat etti.
Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Haziran günü, ilçe girişindeki uygulama noktasında 09 JC 938 plakalı otomobili durdurdu. Narkotik ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik köpeği Nmak ile otomobilde arama yaptı. Aramada, 2 kilo skunk ile reçeteyle satılan ve uyuşturucu etkisi bulunan 10 hap ele geçirildi.
Aracın sahibi İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 3. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Ç. ile beraberinde bulunan Necip Boğaçhan T. gözaltına alındı. İki şüpheli, sevk edildikleri adliyede, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasında, içiçi olduklarını, uyuşturucu satmadıklarını öne süren Zafer Ç. ve Necip Boğaçhan T., tahliye edildi.
Davanın bugün görülen üçüncü duruşmasında ise tutuksuz sanıklar Zafer Ç. ve Necip Boğaçhan T. ile avukatları katıldı. Bir önceki duruşmada savcının sunduğu mütalaaya karşı savunmasını yapan oto- kiralama şirketi sahibi Necip Boğaçhan T., 15 yaşından beri uyuşturucu madde kullandığını, operasyon günü araçta bulunan uyuşturucuyu satmak için değil kullanmak için yanında taşıdığını söyledi. Necip Boğaçhan T., ucuz bulduğu için yüklü miktarda uyuşturucu madde aldığını belirtti. Avukatı Enes Doğrul da dava dosyasında müvekkilinin uyuşturucu ticareti yaptığına dair somut delil bulunmadığını belirtip, beraatini istedi.
Sanık Emniyet Müdürü Zafer Ç. de yıllarca başarıyla görev yapmış bir polis memuru olarak uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla hakim karşısında olmaktan büyük utanç duyduğunu söyledi. Zafer Ç., "Bu bana hayatımın en büyük dersi oldu. Kesinlikle satmak gibi bir maksadım yoktu" dedi. Avukatı Ercan Dönmez ise operasyonda ele geçen uyuşturucu miktarının yasalarda belirtilen kullanım sınırı içerisinde olduğunu kaydedip, "Operasyonun ardından sanıklardan alınan kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu etken maddesi çıktı. Bu sanıkların kullanıcı olduğunu gösterdiğini ancak dosyada, durdurulan araçta ele geçen uyuşturucunun satışına yönelik bir delil yok" diyerek, beraat kararı verilmesini talep etti.
Savunmaların ardından mahkeme heyeti, 2 sanığı da beraat ettirdi.

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Emniyet Müdürü ve yanındaki kişi, 'uyuşturucu ticareti' suçundan beraat etti

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