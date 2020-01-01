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  4. Emniyet müdürü yeni yıla personeliyle birlikte girdi

Emniyet müdürü yeni yıla personeliyle birlikte girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 01:31 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, 2020'ye polis memurlarıyla birlikte girdi.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, 2020'ye polis memurlarıyla birlikte girdi.
İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, 2019'un son dakikalarında Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu'ndaki uygulama noktasındaki personeli ziyaret etti. İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve şube müdürlerinin eşlik ettiği İnci, burada polis memurlarıyla sohbet edip yeni yıllarını kutladı. Personeline ve gazetecilere tatlı da ikram eden Doğan inci, saatler 24.00'ü gösterdikten sonra yaptığı açıklamada Kahramanmaraş'ın yeni yıla huzur içerisinde girmesi için gerekli tedbirleri en üst düzeyde aldıklarını söyledi. İnci, "Asayiş ekiplerimiz trafik ekiplerimiz ve diğer bürolarda görev yapan personelimizle şehrimizde bugün takviye kuvvetlerimizle şehrin giriş-çıkış, halkın yoğun olduğu eğlence merkezlerinin olduğu bölgelerde fazlasıyla görevimizi aldık. Şu ana kadar şehrimizde olumsuz bir durum yok, huzur içerisinde 2020 yılına girdik. 2019 yılını değerlendirecek olursak asayiş polisiye olarak bir önceki 2019 yılı 2018 yıldan daha sakin geçti. 2020 yılının Kahramanmaraş'ımıza, ülkemize, bizlere, emniyet teşkilatımıza ve tüm arkadaşlarımıza huzur getirmesini sağlık getirmesini sağlıklı geçmesini ve her şeyden önce sükunet içerisinde güven içerisinde geçmesini temenni ediyorum ve bu vesile ile sizlerin de ve tüm arkadaşlarımızın hemşerilerimizin yeni yılını kutluyorum" diye konuştu.
Doğan inci daha sonra Kahramanmaraş-Adana Karayolu ile Kahramanmaraş-Kayseri Yolu'ndaki uygulama noktalarına geçip burada görev yapan polis memurlarının yeni yıllarını kutladı. İnci ayrıca uygulama noktasında durdurulan araçlardaki vatandaşların da yeni yılını kutladı.

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