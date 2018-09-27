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Emniyet Müdürü Yıldız, lösemili çocukları ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 15:24 | Son Güncelleme

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Büro Amirliği ortaklığında hazırlanan 'Tut Elimden' projesi kapsamında lösemi hastası çocukları ziyaret ederek, moral verdi.

ADANA,(DHA) Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Büro Amirliği ortaklığında hazırlanan 'Tut Elimden' projesi kapsamında lösemi hastası çocukları ziyaret ederek, moral verdi. Lösemi hastalığı ile savaşan çocukların sağlıklarına kavuşmalarına katkıda bulunmak ve ailelerinin morallerini arttırmak amacıyla 'Tut Elimden' sosyal sorumluluk projesi kapsamında Emniyet Müdürü Selami Yıldız, özel bir hastanede tedavileri süren, okula gidemeyen lösemi hastası çocukları ziyaret etti. Lösemili çocukların yakınlarına geçmiş olsun dileğinde bulunan Yıldız, oyuncak ve şapka hediye etti. Toplumla iç içe farklı projeleri olduğunu anlatan Yıldız, Polisin suç ve suçla mücadelesinden farklı olarak vatandaşlarımızın her daim yanlarındayız. Polisin halkla ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlayacak bu tür sosyal sorumluluk projelerimiz devam edecektir dedi.

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