Emniyet müdüründen esrarın sarıldığı gazetedeki haberlerle mesaj verdi

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK Emniyet Müdürü Metin Turanlı, operasyonda ele geçirilen esrarın sarılı olduğu gazetedeki uyuşturucu haberleriyle sosyal medya hesabından mesaj verdi. Turanlı, esrarın sarıldığı gazetede bulunan 'Zehir silahı' başlıklı haberleri paylaşarak, "Şok uygulamada şok mesajı gördük. İçene, uçana, satanadır sözümüz, uyuma, gör illeti. Hep beraber koruyalım milleti" yorumunu paylaştı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları denetimde 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, gazete kağıtlarına sarılmış 4 gram esrar ele geçirildi. Şüpheliler hakkında uyuşturucu madde taşımak ve bulundurmak suçundan soruşturma başlatıldı.

Emniyet Müdürü Metin Turanlı, esrarların sarıldığı gazete kağıtlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Gazetedeki, 'zehir silahı', 'korkunç' ve 'ceza mahkemesi' başlıklı haber ve ilanları gösteren Metin Turanlı, paylaşımında, "Mesajı aldık. Şok uygulama yapan ekibimiz, 3 kişide 4 gram esrar yakaladı. Gramajı küçük, ancak mesajı büyük bir sürprizle karşılaştı. İçici/uçucular malzemeyi gazete kağıtlarına sarmışlar. Dikkatlice bakınca bu gazete parçalarına 'zehir silahı', 'korkunç', 'asliye ceza mahkemesi' gibi yazıları gördük. Şok uygulamada şok mesajı gördük. İçene, uçana, satanadır sözümüz, uyuma, gör illeti. Hep beraber koruyalım milleti" ifadelerine yer verdi.

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