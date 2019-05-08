Emniyet Müdürü'nden inşaat işçilerine yardım

Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, aracıyla seyir halindeyken gördüğü inşaat işçilerinin yanına giderek, bir süre sohbet etti, kürekle el arabasına kum doldurmalarına yardımcı oldu.

İl Emniyet Müdürü Alper, Pirin Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatın önünden aracıyla geçerken işçilerin çalıştığını görünce yanlarına gitti.

Bir süre inşaat işçileri ile sohbet eden Alper, sonra eline aldığı kürekle el arabasına kum doldurdu.

İşçiler, Alper'in kendilerine yardım ettiği bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

