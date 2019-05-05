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Emniyet müdüründen, mangala oyunu tutkunu Kibar'a sürpriz

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 11:53 | Son Güncelleme

MARDİN Derik İlçe Emniyet Müdürü Tarık Ziya Turan, 4'üncü sınıf öğrencisi Kibar Sever'in, mangala oyununa ilgisi olduğunu öğrenince ona oyun seti hediye etti.

Emniyet müdüründen, mangala oyunu tutkunu Kibar'a sürpriz

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin),(DHA)- MARDİN Derik İlçe Emniyet Müdürü Tarık Ziya Turan, 4'üncü sınıf öğrencisi Kibar Sever'in, mangala oyununa ilgisi olduğunu öğrenince ona oyun seti hediye etti.
Namık Kemal İlk ve Ortaokulu'nun 4'ünücü sınıf öğrencisi Kibar Sever, mangala oyununu oynamak için kendi imkanlarıyla yumurta kolisi kartonundan ve kolye boncuklarından hazırladığı oyun setini, öğretmeni Sakine Yenilmez'e gösterdi. Bunun üzerine öğretmeni Kibar'ın hazırladığı oyun setinin fotoğrafını çekerek, sosyal medyada paylaştı.
Kibar'ın yaptığı oyun setini sosyal medyada gören Derik İlçe Emniyet Müdürü Tarık Ziya Turan, mangala oyun setini aldı. Kibar'ın okuduğu okula hediyesini getiren Turan, mangala oyununun Orta Asya Türkleri'nden günümüze kadar gelen bir oyun olduğunu ifade ederek, "Öğrencimizin bu oyuna ilgisinin olduğunu öğrenince kendisine bu seti hediye etmek istedik" dedi.

FOTOĞRAFLI

Emniyet müdüründen, mangala oyunu tutkunu Kibar'a sürprizEmniyet müdüründen, mangala oyunu tutkunu Kibar'a sürprizEmniyet müdüründen, mangala oyunu tutkunu Kibar'a sürpriz

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