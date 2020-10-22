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Emniyet müdüründen maskesiz polislere ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 15:04 | Son Güncelleme

Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ziyaretinde maske takmayan 2 trafik polisine ceza kestirdi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, kentin turizm merkezlerini incelemek için Bolu’ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un valilik programı sırasında görevli 2 trafik polisinin maske takmadığını gördü.

Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ziyaretinde maske takmayan 2 trafik polisine ceza kestirdi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, kentin turizm merkezlerini incelemek için Bolu’ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un valilik programı sırasında görevli 2 trafik polisinin maske takmadığını gördü. Erdoğan, telsizden anons yaparak, maske takmayan 2 trafik polisi hakkında gerekli yasal işlemin yapılmasını istedi. Emniyet müdürünün talimatı üzerine 2 trafik polisine, korona virüs tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle idari ceza uygulandı.

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