HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Emniyet müdüründen polislere kadınlar günü sürprizi

Emniyet müdüründen polislere kadınlar günü sürprizi

08.03.2021 15:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orhangazi Emniyet Müdürü Sadık Elden, makam odasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla pasta kesti, personelin kadınlar gününü kutladı.

Orhangazi Emniyet Müdürü Sadık Elden, makam odasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla pasta kesti, personelin kadınlar gününü kutladı. Bütün memurlara çiçek ve karanfil takdim eden Emniyet Müdürü Sadık Elden, kadınların toplumun baş tacı olduğunu belirtti.
Emniyet Müdürü Sadık Elden, Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kendi makam odasında, Emniyet Müdürlüğü’nde çalışan kadın personeli misafir etti. Kadın personele pasta kesen Emniyet Müdürü Sadık Elden, bütün personele de karanfil ve çiçek hediye etti. Sadık Elden, polislik mesleğinin zor ve meşakkatli olduğunu belirterek, "Kadın polis memurlarımız bizlerin baş tacıdır" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hamile olduğu ileri sürülen kadının karnından yaklaşık 1 kilo bonzai çıktıHamile olduğu ileri sürülen kadının karnından yaklaşık 1 kilo bonzai çıktı
Türkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgili yeni görüntüTürkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgili yeni görüntü
Twitter cep telefonu ve PC'den nasıl kaldırılır?Twitter cep telefonu ve PC'den nasıl kaldırılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

Bakanlık duyurdu! Karantina şartları değişti

Bakanlık duyurdu! Karantina şartları değişti

Hakan Atilla istifa etti!

Hakan Atilla istifa etti!

Bakan Varank'tan flaş Oppo açıklaması!

Bakan Varank'tan flaş Oppo açıklaması!

Fuhuş yapmak istemeyen kadına dehşeti yaşattılar

Fuhuş yapmak istemeyen kadına dehşeti yaşattılar

Flaş karar! Vakalar artınca, okullar tatil edildi

Flaş karar! Vakalar artınca, okullar tatil edildi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

Diğer Haberler

Halkbank Kadına Destek Kredisi! Halkbank'ın kadınlara verdiği 100 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

Halkbank Kadına Destek Kredisi!

Son Dakika: MSB'den Bitlis'teki helikopter kazasıyla ilgili flaş açıklama

MSB'den Bitlis'teki helikopter kazasıyla ilgili flaş açıklama

Aydın'ın konuştuğu olay! Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Samsun'da eşine şiddet uygulayan İbrahim Zarab'ın vatandaşlarca dövüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgili yeni görüntü

Hafta sonları eczaneler açık mı? Eczaneler çalışıyor mu?

Hafta sonları eczaneler açık mı?

Kadınlar Günü’nde eşi tarafından darp edilen kadın hastanelik oldu

Kadınlar Günü’nde yine kadına şiddet! Hastanelik etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.