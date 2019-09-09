Şehidin eşi Şeymanur Derindere, gazetecilere yaptığı açıklamada, kocası şehit olduğunda kızının henüz 3 yaşında olduğunu belirterek eşinin kaybıyla zor günler geçirdiklerini kaydetti.

Bu isteğe olumlu yanıt veren Aktaş, şehit kızı Hafsa'yı merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'ndeki evinden makam aracıyla alarak birinci sınıfa başlayacağı Çukurova İMKB İlkokulu'na götürdü. Emniyet Müdürü Aktaş ve şehit kızı Hafsa'yı okulun girişinde kurum yöneticileri karşıladı.

Iğdır'da 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru İbrahim Derindere'nin kızı Hafsa Derindere, ilkokula başladı.

Kızının okula başlayacağı ilk gün yanlarında olduğu için Emniyet Müdürü Aktaş'a teşekkür eden Derindere, şunları söyledi:

"Bugün kızımın birinci sınıfa başlamasının heyecanını yaşıyoruz. Ayrıca 4 yıl önce bugün eşimi toprağa vermiştik. Mücadele ediyoruz, mücadele etmeye de devam edeceğiz. Emniyet teşkilatı her zaman yanımızda. Bundan dolayı çok mutluyuz. Bizi kırmadılar. Kızım çok mutlu oldu, Allah onlardan razı olsun."

Iğdır'da 8 Eylül 2015 tarihinde Dilucu Sınır Kapısı'na giden memurların güvenliğini sağlayan polis ekibine terör örgütü PKK tarafından bombalı saldırı düzenlenmiş, saldırıda polis memuru İbrahim Derindere'nin de arasında olduğu 13 polis şehit olmuştu.

