HABER

Emniyet müdüründen şehit kızına "okulun ilk günü" desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 10:14 | Son Güncelleme

Iğdır'da terör örgütü PKK tarafından 2015 yılında şehit edilen polis memuru İbrahim Derindere'nin ilkokul çağına gelen kızı, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tarafından evinden makam aracıyla alınarak okuluna götürüldü - Anne Şeymanur Derindere: - "Emniyet teşkilatı her zaman yanımızda. Bundan dolayı çok mutluyuz. Bizi kırmadılar. Kızım çok mutlu oldu, Allah onlardan razı olsun"

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 2015 yılında Iğdır'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen polis memuru İbrahim Derindere'nin ilkokul çağına gelen kızını, evinden makam aracıyla alarak okuluna götürdü.

Iğdır'da 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru İbrahim Derindere'nin kızı Hafsa Derindere, ilkokula başladı.

Hafsa Derindere, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a ulaşarak okula ilk adımını kendisiyle birlikte atmak istediğini iletti.

Bu isteğe olumlu yanıt veren Aktaş, şehit kızı Hafsa'yı merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'ndeki evinden makam aracıyla alarak birinci sınıfa başlayacağı Çukurova İMKB İlkokulu'na götürdü. Emniyet Müdürü Aktaş ve şehit kızı Hafsa'yı okulun girişinde kurum yöneticileri karşıladı.

Aktaş, Hafsa'yı elinden tutup sınıfına götürerek okuldaki ilk dakikalarında yanında oldu.

Şehit babasının 4 yıl önce toprağa verildiği gün okula başlayan küçük Hafsa, arkadaşlarının ilgi odağı oldu.

Şehidin eşi Şeymanur Derindere, gazetecilere yaptığı açıklamada, kocası şehit olduğunda kızının henüz 3 yaşında olduğunu belirterek eşinin kaybıyla zor günler geçirdiklerini kaydetti.

Kızının okula başlayacağı ilk gün yanlarında olduğu için Emniyet Müdürü Aktaş'a teşekkür eden Derindere, şunları söyledi:

"Bugün kızımın birinci sınıfa başlamasının heyecanını yaşıyoruz. Ayrıca 4 yıl önce bugün eşimi toprağa vermiştik. Mücadele ediyoruz, mücadele etmeye de devam edeceğiz. Emniyet teşkilatı her zaman yanımızda. Bundan dolayı çok mutluyuz. Bizi kırmadılar. Kızım çok mutlu oldu, Allah onlardan razı olsun."

Iğdır'da 8 Eylül 2015 tarihinde Dilucu Sınır Kapısı'na giden memurların güvenliğini sağlayan polis ekibine terör örgütü PKK tarafından bombalı saldırı düzenlenmiş, saldırıda polis memuru İbrahim Derindere'nin de arasında olduğu 13 polis şehit olmuştu.

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Avcılar'da denizde erkek cesedi bulunduAvcılar'da denizde erkek cesedi bulundu
Sınırda ders zili çaldıSınırda ders zili çaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Adana İl Emniyet Müdürü Makam aracı şehit kızı

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te diskalifiye şoku!

MasterChef'te diskalifiye şoku!

Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum sözleri

Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum sözleri

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

F.Bahçe'den kötü prova

F.Bahçe'den kötü prova

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

11.59'da deprem oldu! Bu kez...

11.59'da deprem oldu! Bu kez...

Acı olay... Cansız bedeni buradan çıkarıldı

Acı olay... Cansız bedeni buradan çıkarıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
9 Eylül İzmir’in kurtuluşu kutlama mesajları: Günün anlam ve önemi!

İzmir'in kurtuluşunun 97. yılı kutlanıyor!

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın 'gizli gücü' 2 şüpheli yakalandı

Terör örgütünün 'gizli gücü' Diyarbakır'da yakalandı

Son dakika! Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

Mersin'de dolandırıcılık operasyonu! Yakalandılar

Suçüstü yakalandı, her şeyi itiraf etti!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yeniden yapılanma!

Bakan Soylu onayladı! Emniyet'te yapılanma

Günlük burç yorumları 9 Eylül Pazartesi - Ay, Oğlak burcu ile pozitif açılara giriyor

Ay, Oğlak burcunda ilerliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.