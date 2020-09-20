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Emniyet müdüründen telefonuna kılıf takıp, maske takmayan sürücüye sitem

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 11:13 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde 150 polis ile huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Adana’nın Kozan ilçesinde 150 polis ile huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. Emniyet müdürü, telefonuna kılıf takan ancak yüzüne maske takmayan sürücüden telefon kadar kendine değer vermesini istedi.
Kozan’da huzur ve güven uygulamasında bir aylık çalışmada 243 kişiye maske takmamaktan 218 bin 700 TL idari cezası uygulandı. İlçede gerçekleşen uygulamaları yerinde takip eden Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, maskesiz sürücüye telefonuna koruma kılıfı takıp takmadığını sordu. Büyükatak, telefonunda koruma kılıfı olduğunu belirten sürücüye virüse karşı kendini koruması için uyarıda bulunarak, telefon kadar kendine değer vermesini söyledi.

Polis durdurduğu aracı iterek çalıştırdı
Polis ekipleri ilçede kahvehane, parklar, metruk binaların yanı sıra ilçenin farklı noktalarında yol uygulaması yaparken aracı çalışmayan bir sürücünün aracını da önce denetledi, ardından aracı iterek çalıştırdı. Mahalle sakini kadınlar çay ikramı ile yoğun mesai yapan polislere destek verirken, uygulamalar için teşekkür ettiler.
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 30 günlük denetimlerde 160 gram esrar ve 3 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken, 7 bin 719 kişi sorgulaması yapılarak, arandığı tespit edilen 42 kişi yakalandı. Uygulamalarda 5 bin 300 araç sorgulanarak, 27 sürücünün alkollü, 24 sürücünün ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi. 797 araç ve sürücüsüne toplam 379 bin 500 TL cezai işlem uygulandı.
İlçede korona virüs tedbirleri kapsamında da son bir ayda 243 kişiye maske takmamaktan tutanak tutularak, 218 bin 700 TL idari para cezası verildi.

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