HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Emniyet müdürüne bir dakika dayanamadılar

Emniyet müdürüne bir dakika dayanamadılar

20.12.2020 16:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında gezmeye çıkan vatandaşlar, denetime çıkan İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek’e bir dakika bile dayanamadı.

Gaziantep’te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında gezmeye çıkan vatandaşlar, denetime çıkan İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek’e bir dakika bile dayanamadı. Ekmek alma bahanesi ile sokağa çıkan vatandaşlar, emniyet müdürünün soruları karşısında sıkışınca gezmeye çıktıklarını itiraf ettiler.
Sokağa çıkma kısıtlamalarında en yoğun denetimlerin gerçekleştirildiği Gaziantep’te bu kez polislerle birlikte Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek de denetime çıktı. Sokak sokak, cadde cadde gezen Emniyet Müdürü Zeybek, hem vatandaşları hem de görevdeki polisleri denetledi. Ciddi ve özverili bir şekilde görev yapan polis memurlarının ödüllendirilmesi için not aldıran Zeybek, kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan vatandaşlara ise zor anlar yaşattı. Sokakta yürüyüş yapan ve gezen vatandaşların bahaneleri şaşırttı. Kendilerini durduran polislere ekmek alma ve markete gitme bahanesini dile getiren vatandaşlardan bazıları ise Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek’e rastladı. Vatandaşlar Zeybek’in soruları karşısında sıkışınca gezmeye çıktıklarını itiraf etmek zorunda kaldı. Suçlarını itiraf eden vatandaşlara Müdür Zeybek’in talimatı ile para cezası kesildi.
Emniyet Müdürü Zeybek, araçların da durdurulduğu kontrol noktasında sürücülerin izin belgesi ve evraklarını da kontrol ederek, sürücülere nereye gittiklerini sordu. Sokağa izinsiz çıkan vatandaşlara ceza yazıldı. Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek’in durduğu bir vatandaşın söyledikleri ise pes dedirtti. Sokağa çıkma yasağında gezmek ve yürüyüş yapmak için dışarı çıktıklarını ifade eden vatandaşlar cezadan kurtulamadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER22 yaş küçük sevgilisine aşkını haykırdı!22 yaş küçük sevgilisine aşkını haykırdı!
Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik! Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!
AUZEF final sınavları ne zaman?AUZEF final sınavları ne zaman?
1/

En Çok Okunan Haberler

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Tüm tabelalar değişti! Gören bir daha bakıyor

Tüm tabelalar değişti! Gören bir daha bakıyor

Van'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

Van'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

'Kara Hamit' sorusu olay oldu! Jokere güvenince...

'Kara Hamit' sorusu olay oldu! Jokere güvenince...

İbo Show'a katıldı, yorum yağdı! 'Doğallık gitmiş'

İbo Show'a katıldı, yorum yağdı! 'Doğallık gitmiş'

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Osman Kavala hakkında mahkemeden flaş karar

Osman Kavala hakkında mahkemeden flaş karar

İran yer altına nükleer tesis inşa ediyor iddiası

İran yer altına nükleer tesis inşa ediyor iddiası

Kayıp Gülsüm ninenin 'cinayet' davasında 'yasak aşk' itirafı

Kayıp Gülsüm ninenin 'cinayet' davasında 'yasak aşk' itirafı

Diğer Haberler

Atatürk büstünü yerinden söküp çöp kutusuna attı

Akılalmaz sözler! 'Maske takmak Allah'a şirktir'

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik! Konteyner tuvaletler kaldırıldı

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi turistlere kaldı!

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi turistlere kaldı!

Gümüşhane’de ambulans kaza yaptı: 2 sağlıkçı yaralandı

Ambulans kaza yaptı: 2 sağlıkçı yaralandı

Fatih Altaylı'dan olay yaratan iddia! Pek çok kişiye el altından koronavirüs aşısı yapılıyor

Olay iddia! Pek çok kişiye el altından korona aşısı yapılıyor

AK Parti Milletvekili Sermin Balık’ın Covid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti'li milletvekili koronavirüse yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.