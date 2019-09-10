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Emniyet müdürünün eşinin öldüğü kazada tanker sürücüsü serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 15:40 | Son Güncelleme

HATAY İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün (53) eşi Zuhal Karabörk'ün (52) yaşamını yitirdiği, kendisi, 2 kızı ve damadının ise yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- HATAY İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün (53) eşi Zuhal Karabörk'ün (52) yaşamını yitirdiği, kendisi, 2 kızı ve damadının ise yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan tanker şoförü Süleyman Şahin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Niğde- Bor karayolunda meydana geldi. Ailesiyle birlikte Bodrum'a gitmek için yola çıkan Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk yönetimindeki 06 EA 3621 plakalı otomobil, kavşakta Süleyman Şahin yönetimindeki 33 NC 389 plakalı tanker ile çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Karabörk’ün eşi Zuhal Karabörk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada, Kamil Karabörk ile kızları Dr. Fatma Nezihe Karabörk (25), stajyer avukat olan Elif Aybüke Karabörk (23) ve Fatma Nezihe'nin nişanlısı Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde görevli Dr. Mehmet Ali Kazğı (26) yaralandı.

Yaralılar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

KAMERA KAYDI VE TRAFİK IŞIKLARI İNCELENİYOR

Tanker şoförü Süleyman Şahin gözaltına alınırken, kazanın meydana geldiği yerdeki güvenlik kamerası kayıtları da incelemeye alındı. Görüntülerde kazaya karışan otomobil ve tankerin yavaşlamadığı görülürken, trafik ışıklarında arıza olup olmadığı araştırılıyor.

Tanker şoförü Süleyman Şahin, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Şahin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dün gece İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ziyaret ettiği yaralıların tedavisi de devam ediyor.

Zuhal Karabörk’ün cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Şebablı köyünde toprağa verilecek.

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