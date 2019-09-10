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Emniyet müdürünün eşinin öldüğü kazada tanker sürücüsü serbest (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 15:33 | Son Güncelleme

YARALI EMNİYET MÜDÜRÜ, AMBULANS HELİKOPTERLE GETİRİLDİ Geçirdiği trafik kazasından yaralı olarak kurtulan Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, tedavi gördüğü Niğde'den eşinin toprağa verileceği Osmaniye'nin Kadirli ilçesine hava ambulansı ile getirildi.

YARALI EMNİYET MÜDÜRÜ, AMBULANS HELİKOPTERLE GETİRİLDİ

Geçirdiği trafik kazasından yaralı olarak kurtulan Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, tedavi gördüğü Niğde'den eşinin toprağa verileceği Osmaniye'nin Kadirli ilçesine hava ambulansı ile getirildi. Kadirli Şehir Stadyumu'na inen helikopterden sedye ile çıkartılan Karabörk'ü Osmaniye Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ile meslektaşları karşıladı. Kamil Karabörk, ambulansla eşinin cenazesinin bulunduğu Kadirli Belediyesi Mezarlık Kompleksi'ne götürüldü.

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ(Osmaniye), (DHA)

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