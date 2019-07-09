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Emniyet müdürünün yaptığı kaza, güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 17:39 | Son Güncelleme

DÜĞÜN için geçen 17 Haziran'da eşiyle birlikte İzmir’e gelen Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar'ın, dönüş yolunda kullandığı otomobille çarptığı taksinin şoförünün ölümüne yol açtığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyet müdürünün yaptığı kaza, güvenlik kamerasında

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- DÜĞÜN için geçen 17 Haziran'da eşiyle birlikte İzmir’e gelen Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar'ın, dönüş yolunda kullandığı otomobille çarptığı taksinin şoförünün ölümüne yol açtığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Parıldar'ın kırmızı ışıkta geçtiği ve yolun karşısına geçen taksiye çarptığı görülüyor. Parıldar'ın avukatı Serhat Dabakoğlu, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, sinyalizasyon sisteminde hata olduğunu, kırmızı ışığın faal olduğu yolun hemen arkasındaki kavşaklarda yeşil ışık yandığını ve bunun da sürücülerde göz yanılmasına yol açtığını belirtti.
Kaza, 17 Haziran'da saat 02.00 sıralarında İzmir'in Konak ilçesinde, Gaziosmanpaşa ile Fevzipaşa bulvarlarının kesişme noktasında meydana geldi. Bir yakınlarının düğün töreni için eşi Hale Parıldar ile İzmir’e gelen Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar, Turgutlu İlçe Sağlık Müdürü Bilgehan Hasyiğit ve eşi Yelda Hasyiğit ile birlikte, aynı otomobilde Manisa’ya dönmek için yola çıktı. Volkan Parıldar yönetimindeki 45 TB 530 plakalı otomobil, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçerek, Mustafa Turhan’ın kullandığı 35 T 7561 plakalı taksiyle çarpıştı. Kazada, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar, eşi Hale Parıldar, Turgutlu İlçe Sağlık Müdürü Bilgehan Hasyiğit ve eşi Yelda Hasyiğit yaralandı. Üç çocuk babası taksi şoförü Mustafa Turhan da ağır yaralı olarak Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Turhan, 10 gün sonra hayatını kaybetti.
Müdür Volkan Parıldar’ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü, diğer yaralıların ise taburcu edildiği öğrenildi.
Öte yandan, kaza çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Parıldar’ın yönetimindeki otomobilin, yeşil ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan taksiye çaptığı görülüyor.
AVUKATTAN AÇIKLAMA
Ayrıca Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar'ın avukatı Serhat Dabakoğlu'ndan konuyla ilgili yazılı açıklama geldi. Dabakoğlu, kazanın meydana geldiği yoldaki sinyalizasyon sisteminde hata olduğunu belirterek, "Her ne kadar ilk bakışta olayın meydana gelmesinde müvekkilimiz Volkan Parıldar kusurlu gözüküyor ise de, müvekkilimin sevk ve idaresindeki araç hız limitini aşmamıştır. Kaza, tamamen trafik ışıklarındaki düzensizlikten meydana gelmiştir. Kazanın meydana geldiği kavşaktaki trafik ışığı kırmızıdayken hemen akabindeki çok sayıdaki ışığın yeşil yanması sebebiyle sürücülerde ciddi anlamda göz yanılması olmaktadır. Yani bir başka anlatımla sürücüler kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen diğer kavşaklardaki yeşil ışıkların yoğunluğu nedeniyle ışığı yeşil olarak algılamaktadırlar. Nitekim bu kavşakta aynı gün 6 ayrı daha trafik kazası meydana geldiğini haricen öğrendik" dedi.
Parıldar'ın alkollü olduğunu iddiasına ilişkin olarak, "Kazanın, alkol ile herhangi bir nedensellik bağı hukuken bulunmamaktadır" diyen Dabakoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bu müessif olay sebebiyle tedavisi halen devam eden müvekkilim Volkan Parıldar had safhada üzgündür. Kendisi akciğer sönmesi riski altında yaralı eşi ile birlikte hastanede uzunca bir süre müşahede altında kalmış olmasına rağmen, rahmetli Mustafa Turhan’ın sağlık durumunu yakından takip etmiş, Turhan ailesinin bireyleri ile kazanın ilk gününden itibaren temas halinde olmuştur. Sinyalizasyon sistemindeki hatanın tespit edilerek, düzeltilmesi bu kavşakta bundan sonra meydana gelecek kazaları büyük ölçüde önleyecektir. Bu husus belki de bu kazanın tek tesellisi olacaktır. Merhuma cenabı Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileklerimizi yenileriz."

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Emniyet müdürünün yaptığı kaza, güvenlik kamerasındaEmniyet müdürünün yaptığı kaza, güvenlik kamerasında

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