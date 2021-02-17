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Emniyet paranoya ve şizofreniye yol açan "metamfetamin"e karşı uyardı

17.02.2021 15:35 | Son Güncelleme:
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Emniyet paranoya ve şizofreniye yol açan "metamfetamin"e karşı uyardı

Emniyet Genel Müdürlüğü, son yıllarda kullanımı artan “metamfetamin” isimli sentetik uyuşturucu maddeninkısa sürede bipolar bozukluk, paranoya, şizofreni, hatta ölümlere neden olabildiğini belirterek aileleri uyardı.Son yıllarda ülkemizde kullanımı giderek yaygınlaşan ve Türkiye genelinde birçok şehirde görülen metamfetamin maddesinin ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı, hatta ölümlere neden olacak kadar tehlikeli bir uyuşturucu madde olduğu ifade edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, son yıllarda kullanımı artan “metamfetamin” isimli sentetik uyuşturucu maddenin
kısa sürede bipolar bozukluk, paranoya, şizofreni, hatta ölümlere neden olabildiğini belirterek aileleri uyardı.
Son yıllarda ülkemizde kullanımı giderek yaygınlaşan ve Türkiye genelinde birçok şehirde görülen metamfetamin maddesinin ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı, hatta ölümlere neden olacak kadar tehlikeli bir uyuşturucu madde olduğu ifade edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün “Asla met kullanma” başlıklı açıklamasında, “Son yıllarda ülkemiz sokaklarında metamfetamin isimli narkotik maddenin kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Ülkemizdeki ilk yakalama 2009 yılında İstanbul’da yapılmıştır. 2019 tüm yılda 1 ton 42 kilogram, 2020 yılı içinde ise 4 ton 168 kilogramlık miktarda metamfetamin ele geçirilmiştir. Türkiye genelinde 81 ilimizde ve birçok ilçemizde görülen metamfetamin maddesi, yoğunlukla kırılmış kristal, buz, cam parçaları veya limon tuzu görünümündedir. Metamfetaminin hemen her yöntemle suiistimali mümkün olduğu gibi genel olarak cam pipolar vasıtasıyla kullanılır. Ülkemizde genel olarak kullanılan sokak adları met, kristal, buz, ateş/buz ve Metin amcadır. Metamfetamin, çok tehlikeli, tamamen sentetik, kuvvetli bağımlılık potansiyeli olan ve kullanıcılarda çok kısa sürede bipolar bozukluk, paranoya ve şizofreni veya diğer ciddi sağlık sorunlarına, hatta ölümlere neden olabilen bir maddedir. Kolluk birimlerimiz alanda olağanüstü bir çaba sarf etmektedir. Ailelerimizin de bu maddeyle mücadelede bizlere destek olmalarını, çocuklarına duyarlılıkla yaklaşmalarını ve elde ettikleri bilgileri paylaşmalarını talep etmekteyiz” denildi.

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