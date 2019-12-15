Emniyet personeline "nefret suçu" eğitimi

Polis Akademisi ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatına (AGİT) bağlı Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR) arasında 2016'da imzalanan mutabakat kapsamında "Yasa Uygulayıcıları İçin Nefret Suçlarına Karşı Eğiticilerin Eğitimi" programı başlatıldı.

Polis Akademisinin açıklamasına göre, şu ana kadar 349 personele verilen eğitimde öncelikli olarak toplumdaki hassasiyetler ve çeşitli gruplar arasındaki ön yargılar konusunda bilgilendirme yapıldı.

Nefret söylemi ve nefret suçları noktasında polisin daha dikkatli olarak önleyici faaliyetleri kapsamında davranış göstermesinin gerekliliğinin vurgulandığı eğitimlerde, özellikle dezavantajlı gruplara yönelik hassasiyetlerin altı çizildi.

Eğitim sırasında aynı zamanda birey olarak da polislerin toplumun bazı kesimlerine yönelik sahip oldukları muhtemel bireysel ön yargı ve klişeleri yıkmak için de çeşitli faaliyetler uygulandı.

Özellikle kadınlara yönelik ayrımcılık başta olmak üzere çeşitli ırk, dil, din, mezhep ile etnisiteye dayalı toplumdaki inanç ve yaşam tarzlarını tehdit edebilecek her türlü ayrımcılık, nefretle işlenen suçlarla mücadele konusunda kapsamlı eğitimler, interaktif yöntemlerle verildi.