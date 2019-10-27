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EMNİYET ŞERİDİNDE 3 KİŞİNİN 1 KİŞİYİ DARP ETMESİ KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 15:33 | Son Güncelleme

  Esenler'de trafikte yol verme kavgası, emniyet şeridine taşındı.

Haber: İSTANBUL,(DHA)

Esenler'de trafikte yol verme kavgası, emniyet şeridine taşındı. Bir araçtan inen 3 kişi, diğer araç sürücüsünü darp etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenler O-3 Karayolu emniyet şeridinde 3 kişinin bir kişiyi dövdüğü kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İddialara göre, trafikte yol verme yüzünden birbiriyle tartışan iki sürücünün araçlarını emniyet şeridine çekti. Araçlardan birinden inen 3 kişi, diğer sürücüye saldırdı. O anları üstgeçitteki bir vatandaş cep telefonu ile kaydetmeye başladı. Görüntüler de 3 kişinin 1 kişiyi darp ettiği görülüyor. Yoldan geçen araç sürücülerinden bazıları, araçlarını durdurarak kavgayı ayırıyor. Kavgayı seyretmek için bazı araçların yavaşlaması üzerine ise yolda trafik oluşuyor.

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