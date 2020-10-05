HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Emniyet şeridinde duran araca arkadan çarptı; 1 yaralı

Emniyet şeridinde duran araca arkadan çarptı; 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 12:05 | Son Güncelleme

Kuzey Marmara Otoyolu’nda bir araç, emniyet şeridinde duran araca arkadan çarptı.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda bir araç, emniyet şeridinde duran araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç, kısa süre sonra alev aldı. Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, saat 09.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu’nda Savaş Gezen sürücüsü olduğu 34 LF 1541 plakalı Honda marka aracının lastikleri kontrol etmek amacıyla sağ şeride çekti. O esnada arkadan gelen 34 GR 1994 plakalı araç sahibi Oben Özdemir, Gezen’e ait aracı fark etmeyerek arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç kısa süre içerisinde alev almaya başladı. Bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri takla atan araçtan çıkardığı Oben Özdemir’i ayakta tedavi ederken kazadan yara alarak kurtulan Ayşe Karabulut’u ise en yakın hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan Gezen’e ait araç hafif hasar alırken, kazada takla atarak alevler içinde kalan araç ise kullanılamaz hale geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dans etmeye başlayınca... Flaşları patlatan anlar! Dans etmeye başlayınca... Flaşları patlatan anlar!
Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili davada karar! Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili davada karar!
Grip aşısı koronavirüsten korur mu? Grip aşısı koronavirüsten korur mu?
1/
En Çok Okunan Haberler
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Savcının o sorusuna bakın ne yanıt vermiş
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Savcının o sorusuna bakın ne yanıt vermiş
Taksim'deki değnekçiler yine devrede: Bir saati 15 lira
Taksim'deki değnekçiler yine devrede: Bir saati 15 lira
MasterChef'te şaşırtan veda! "Bilerek ve isteyerek kötü yemek yaptım"
MasterChef'te şaşırtan veda! "Bilerek ve isteyerek kötü yemek yaptım"
Herkesi şaşırttı! Koronavirüse yakalanan Trump'tan sürpriz hamle
Herkesi şaşırttı! Koronavirüse yakalanan Trump'tan sürpriz hamle
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tutuklandı
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tutuklandı
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Evde sevgilisi ile birlikte yakaladığı genci bıçakladı
Evde sevgilisi ile birlikte yakaladığı genci bıçakladı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
Diğer Haberler
Kovid-19 Raporu yayımlandı! DSÖ'den Türkiye'ye övgü
Türkiye'nin çabaları övgüyle bahsedildi
Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili davada karar!
Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili davada karar!
İstanbul'da taksi duraklarına operasyon! Gözaltılar var
Taksi duraklarına operasyon! Gözaltılar var
Dini nikahlı eşini tabancayla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı
İfadesi ortaya çıktı! 'Günaydın aşkım' mesajını görünce öldürmüş
Afyonkarahisar Eczacı Odası Başkanı Melih Köken kazada öldü
Afyonkarahisar Eczacı Odası Başkanı Melih Köken kazada öldü
Bakan Soylu duyurdu! Terör örgütü PKK'ya darbe
Bakan Soylu duyurdu! Terör örgütü PKK'ya darbe
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.